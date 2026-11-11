مياه الفيوم تضرب مافيا التوصيلات الخلسة.. إزالة 2000 متر من المواسير المخالفة بطريق أسيوط الغربي

قاد المهندس وليد سعيد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم حملة مكبرة على طريق أسيوط الغربي لإزالة التوصيلات الخلسة وغير القانونية التي تُستخدم في سحب المياه وبيعها وغسيل سيارات النقل الثقيل بالمخالفة للقواعد المنظمة لاستخدام مياه الشرب.



3 مجموعات لرصد المخالفات

وأسفرت الحملة عن إزالة أكثر من 2000 متر طولي من المواسير والخراطيم المخالفة المستخدمة في التعدي على خطوط مياه الشرب وإهدار المياه في غير الأغراض المخصصة لها وجرى تنفيذ الحملة بمشاركة الإدارات المعنية بالشركة من خلال تقسيم فرق العمل إلى ثلاث مجموعات تولت أعمال المسح الشامل لطريق أسيوط الغربي في الاتجاهين لرصد التوصيلات غير القانونية وتحديد أماكن التعديات والتعامل معها وإزالتها.



التوصيلات غير القانونية تهدد وصول المياه للمواطنين

وأكد المهندس وليد سعيد رئيس الشركة استمرار الحملات لمواجهة التوصيلات الخلسة والتعديات على شبكات مياه الشرب مشيرا إلى أن هذه الممارسات تؤثر سلبا على كميات المياه المتاحة داخل الشبكات وتؤدي إلى ضعف الضغوط بالمناطق المجاورة وأوضح أن المخالفين يحصلون على المياه دون الرجوع إلى الشركة أو سداد المستحقات المالية المقررة مقابل الخدمة وهو ما يستوجب التصدي لهذه التعديات حفاظا على حقوق الشركة والدولة.



مصادرة المعدات واتخاذ الإجراءات القانونية

وشدد رئيس مياه الفيوم على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومصادرة المواسير والخراطيم المستخدمة في التعديات مؤكدا عدم التهاون مع أي مخالفات تستهدف شبكات مياه الشرب وتستهدف الحملات الحفاظ على الموارد المائية ومنع إهدار مياه الشرب وضمان وصول الخدمة إلى المواطنين بالكميات والضغوط المناسبة مع استمرار أعمال الرصد والمتابعة على الطرق والمناطق التي تشهد وجود توصيلات غير قانونية.