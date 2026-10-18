نيكلاس فولكروج يرفض الحديث عن العودة لمنتخب ألمانيا رغم تألقه مع فيردر بريمن

أبدى نيكلاس فولكروج، مهاجم فيردر بريمن الألماني، استياءه من استمرار الجدل بشأن إمكانية عودته إلى صفوف المنتخب الألماني، رغم بدايته القوية هذا الموسم، بعدما سجل 6 أهداف خلال 6 مباريات في الدوري الألماني، مؤكدًا أنه لا يرغب في الحديث مجددًا عن هذا الملف.

وجاءت تصريحات المهاجم الألماني عقب تعادل فيردر بريمن مع بادربورن بنتيجة 2-2، مساء السبت، في مباراة واصل خلالها اللاعب تألقه التهديفي، بعدما سجل هدفين ساهما في خروج فريقه بنقطة التعادل.

فولكروج: لا أريد الحديث عن المنتخب الألماني مجددًا

وقال فولكروج، في تصريحات لمنصة «دي إيه زد إن» للبث عبر الإنترنت، عقب مواجهة بادربورن: «إذا كنت قد قلت 44 مرة إنني لا أريد الحديث عن هذا الموضوع، فسيكون من الجيد ألا نتحدث عنه مجددًا».

وتأتي تصريحات المهاجم البالغ من العمر 33 عامًا في ظل تزايد التساؤلات بشأن إمكانية استدعائه مجددًا إلى المنتخب الألماني، بعد استعادته مستواه التهديفي وظهوره بصورة مميزة مع فيردر بريمن خلال الأسابيع الأخيرة.

ورغم الأرقام التي يحققها اللاعب، فإنه يفضل الابتعاد عن التكهنات المتعلقة بمستقبله الدولي، والتركيز على تقديم أفضل أداء ممكن مع فريقه خلال منافسات الموسم الحالي.

عودة فولكروج إلى فيردر بريمن تعيد اكتشاف قدراته التهديفية

وعاد فولكروج إلى صفوف فيردر بريمن خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، على سبيل الإعارة من وست هام يونايتد الإنجليزي، ليتمكن من استعادة حسه التهديفي بعد فترة صعبة مع النادي الإنجليزي، وكذلك خلال تجربة إعارته السابقة إلى ميلان الإيطالي من يناير حتى يونيو الماضيين.

ونجح المهاجم الألماني في التسجيل خلال آخر 5 مباريات لفريقه في الدوري، كما واصل تقديم مساهمات مؤثرة في النتائج، بعدما ساعدت أهدافه أمام بادربورن في تجنيب بريمن الخسارة.

وشهدت المباراة محطة مهمة للفريق، إذ كانت ثالث مواجهة هذا الموسم يتمكن خلالها فيردر بريمن من العودة بعد التأخر بفارق هدفين، وهو ما يعكس قدرة الفريق على القتال حتى اللحظات الأخيرة.

مدرب فيردر بريمن يشيد بمستوى فولكروج

من جانبه، أشاد دانيال تيوني، المدير الفني لفيردر بريمن، بالمستويات التي يقدمها مهاجمه خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه يعيش حالة فنية مميزة.

وقال تيوني إن فولكروج يقدم «مستويات استثنائية منذ أسابيع»، في إشادة تعكس أهمية اللاعب داخل الفريق، خاصة في ظل قدرته على التسجيل والمساهمة في تغيير نتائج المباريات.

وأعادت الأهداف التي سجلها المهاجم الألماني فتح النقاش حول إمكانية عودته إلى المنتخب، لا سيما أنه يمتلك سجلًا دوليًا مميزًا، بعدما خاض 24 مباراة بقميص ألمانيا، سجل خلالها 14 هدفًا.

وكانت آخر مشاركة لفولكروج مع المنتخب الألماني في يونيو 2025، قبل أن يغيب عن القائمة التي خاضت منافسات كأس العالم، كما لم يتلقَّ دعوة للانضمام إلى المنتخب في أولى مبارياته تحت قيادة المدرب الجديد يورجن كلوب.

فولكروج يرى أن كلوب يفضل الاعتماد على اللاعبين الشباب

وكان فولكروج قد تحدث قبل أسبوع عن فرصه في العودة إلى المنتخب الألماني، مشيرًا إلى أن يورجن كلوب لديه أولويات أخرى، وأنه يبدو أكثر اعتمادًا على اللاعبين الشباب.

وأوضح المهاجم أنه لا يتوقع تلقي دعوة جديدة للمنتخب، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم رغبته في الاستمرار بالحديث عن مستقبله الدولي.

وفي المقابل، لم يستبعد رودي فولر، المدير الرياضي للمنتخب الألماني، بصورة قاطعة إمكانية عودة فولكروج إلى صفوف المنتخب، وهو ما أبقى الباب مفتوحًا أمام احتمالات استدعائه مستقبلًا، إذا استمر في تقديم المستويات القوية نفسها.

مواجهتان أمام صربيا وهولندا في انتظار منتخب ألمانيا

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الألماني مباراتيه المقبلتين خلال شهر نوفمبر، أمام منتخبي صربيا وهولندا، وسط ترقب للقائمة التي سيعلنها الجهاز الفني استعدادًا للمواجهتين.