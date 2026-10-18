خلافات الجيرة تنتهى بمشاجرة بالشوم في البحيرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين عدد من الأشخاص باستخدام العصي الخشبية بالبحيرة.

وبالفحص؛ تبين أنه بتاريخ 2 أكتوبر الجاري، تبلغ لمركز شرطة الدلنجات بحدوث مشاجرة بين طرف أول، يضم أحد الأشخاص وزوجته ووالده “مصابون بجروح وكدمات وسحجات متفرقة”، وطرف ثانٍ، يضم أحد الأشخاص وسيدة، وجميعهم مقيمون بدائرة المركز.

وتبين أن المشاجرة نشبت بسبب خلافات الجيرة، تعدى على أثرها الطرف الثاني على الطرف الأول بالضرب باستخدام “عصا خشبية” و"التراشق بالحجارة"؛ ما أسفر عن إصابتهم، وإحداث تلفيات بسيارة ملك الطرف الأول.

وأمكن ضبط الطرف الثاني، وبمواجهتهما؛ اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب الخلافات ذاتها.

واتُخذت الإجراءات القانونية في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.