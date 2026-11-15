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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيرجي بيلوستيني يتوج بلقب العالم للوزن الثقيل في بطولة «PFL دبي»

سيرجي بيلوستيني يتوج بلقب العالم للوزن الثقيل في بطولة «PFL دبي»
سيرجي بيلوستيني يتوج بلقب العالم للوزن الثقيل في بطولة «PFL دبي»
أ ش أ

 توج الروسي سيرجي بيلوستيني بلقب بطولة العالم للوزن الثقيل في رابطة المقاتلين المحترفين «PFL»، بعد فوزه على مواطنه فاديم نيمكوف، حامل اللقب، في النزال الرئيسي لبطولة «PFL دبي»، التي أقيمت أمس في صالة «كوكاكولا أرينا»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وبمشاركة نخبة من أبرز نجوم الفنون القتالية المختلطة من مختلف أنحاء العالم.

وشهدت البطولة، التي أقيمت للمرة الرابعة في دبي، منافسات قوية على مدار 13 نزالاً، بواقع 5 نزالات رئيسية و8 نزالات تمهيدية، في إطار مواصلة استضافة الإمارة للأحداث الرياضية الدولية الكبرى، وتعزيز حضورها على خريطة رياضات الفنون القتالية المختلطة.

ونجح بيلوستيني، المصنف الثالث في الوزن الثقيل، في انتزاع اللقب العالمي بعد تفوقه على نيمكوف بقرار إجماع الحكام، بنتائج 49-46 و48-47 و48-47، عقب مواجهة استمرت خمس جولات، ليرفع رصيده الاحترافي إلى 16 انتصاراً مقابل 4 هزائم، فيما أصبح سجل نيمكوف 20 انتصاراً مقابل 3 هزائم.

وشهد النزال مواجهة بين المقاتلين الروسيين اللذين سبق لهما التدريب معاً، حيث تمكن بيلوستيني من تجاوز محاولة مبكرة لإخضاعه، قبل أن يفرض تفوقه في القتال وقوفاً ويوجه ضربات مؤثرة منحته الأفضلية حتى نهاية المواجهة.

وأعرب بيلوستيني عقب تتويجه عن سعادته بتحقيق حلمه بالفوز بلقب عالمي، مؤكداً احترامه الكبير لمنافسه فاديم نيمكوف وفريق فيدور، ومشيراً إلى أن العمل الجاد والإصرار كانا وراء وصوله إلى هذه المرحلة من مسيرته الاحترافية.

وفي النزال الرئيسي المشترك لوزن الويلتر، واصل البلجيكي باتريك هابيرورا، المصنف الرابع، سلسلة انتصاراته دون هزيمة، بعدما تغلب على المصري عمر الدفراوي، المصنف الخامس، بالإخضاع الفني باستخدام حركة خنق «المقصلة»، بعد 3 دقائق و11 ثانية من الجولة الأولى.

ورفع هابيرورا رصيده إلى 10 انتصارات دون هزيمة، محققاً فوزه الخامس توالياً في الجولة الأولى، وأول انتصار في مسيرته عن طريق الإخضاع، فيما تلقى الدفراوي أول هزيمة له بهذه الطريقة، ليصبح سجله 16 انتصاراً مقابل 7 هزائم.

وأكد المقاتل البلجيكي، البالغ من العمر 25 عاماً، عقب المواجهة، تطلعه إلى المنافسة على لقب بطولة العالم لوزن الوسط في رابطة المقاتلين المحترفين.

وفي بقية النزالات الرئيسية، حقق الروسي أوليج بوبوف، المصنف الأول في الوزن الثقيل وبطل بطولة العالم لموسم 2025، فوزاً بقرار إجماع الحكام على الإيراني بويا رحماني، بنتائج 30-25 و30-26 و30-27، ليرفع رصيده إلى 24 انتصاراً مقابل هزيمتين، وينهي سلسلة انتصارات منافسه دون هزيمة.

كما استهل الياباني جوجي جوتو مشاركته في الرابطة بفوز على الأمريكي سيرجيو بيتيس، بطل «بيلاتور» السابق، بقرار إجماع الحكام بنتيجة 30-27 لدى الحكام الثلاثة، في نزال وزن الديك، ليعزز فرصه في المنافسة على اللقب العالمي لهذه الفئة.

وفي الوزن ذاته، تغلب البريطاني لويس ماكجريلين على نورس أبزاخ بالضربة الفنية القاضية، بعد عدم قدرة الأخير على مواصلة النزال عقب نهاية الجولة الأولى.

وشهدت النزالات التمهيدية فوز البريطاني كونور هيوز على شيم روك بالضربة القاضية بعد دقيقة و4 ثوانٍ من الجولة الثانية، فيما تغلب سايغيد إيزاغاخمايف على ديفيد مارتينيز بالإخضاع عند الدقيقة الرابعة و27 ثانية من الجولة الثالثة.

وفاز أحمد ماغوميدوف على أليكسي بيرغاندي بقرار إجماع الحكام، بينما تغلب آدم بوريكس على خاسان ماغوميدشاريبوف بالإخضاع في الجولة الأولى، بعد 4 دقائق و17 ثانية.

وفي بقية المواجهات، حقق دينيس غولتسوف الفوز على ماكسويل ديانتو نانا بالضربة الفنية القاضية عند الدقيقة الثالثة و41 ثانية من الجولة الأولى، فيما فاز إرنستو رودريغيز على ريس ماكي بالطريقة ذاتها بعد دقيقتين و28 ثانية من الجولة الأولى.

كما حافظ خبيب نابييف على سجله الخالي من الهزائم، بعدما تغلب على ستيف نغونو بالضربة الفنية القاضية بعد 46 ثانية من الجولة الثالثة، ليرفع رصيده إلى 13 انتصاراً.

وفي منافسات السيدات لوزن القشة، فازت ألكسندرا سافيتشيفا على جاسينتا أوستن بقرار إجماع الحكام بنتائج 30-27 و30-27 و29-28.

وتأتي إقامة البطولة بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، في إطار الجهود الرامية إلى استقطاب أبرز البطولات الرياضية العالمية، ودعم السياحة الرياضية، وتعزيز مكانة دبي وجهةً دولية لاستضافة فعاليات الفنون القتالية المختلطة والرياضات الاحترافية.

الروسي سيرجي بيلوستيني بطولة العالم للوزن الثقيل المقاتلين المحترفين «PFL»

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