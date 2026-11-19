واصل الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، رحلته في رابع عشر محطات سلسلة «اللؤلؤ والمرجان»؛ كاشفًا أسرار خزائن الرزق والعون الإلهي في الجزء الرابع عشر، ومستعرضًا مواطن الجمال الأربعة في كتاب الله، ولطائف تذوق الجمال في الكون، والمعاني الخمسة لكلمة «أُمّة» في الذكر الحكيم.

وقال وزير الأوقاف في مقاله المنشور على منصة الأوقاف الإلكترونية، إن أول موضع هو قول الله تعالى: ﴿وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾ (الحجر: ٢١) فالله تعالى يقول: كل شيء في الوجود عندنا خزائنه، أنا الذى خلقته، أنا الذي أمد منه، وما ننزله إلا بقدر معلوم، على حسب الحكمة الإلهية، لأن الله يختص برحمته من يشاء، فالعلم خزائنه عند الله، وكذلك الحلم، والكرم، والجود، ووجاهة الدنيا والآخرة، فما من شيء إلا ويملك الله خزائنه.

وأضاف وزير الأوقاف، أن الموضع الثاني الذي نتوقف عنده من هذا الجزء قول الله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقۡنَا ٱلسَّمَـٰوَ ٰ⁠تِ وَٱلۡأَرۡضَ وَمَا بَیۡنَهُمَاۤ إِلَّا بِٱلۡحَقِّۗ وَإِنَّ ٱلسَّاعَةَ لَـَٔاتِیَةࣱۖ فَٱصۡفَحِ ٱلصَّفۡحَ ٱلۡجَمِیلَ﴾ (الحجر: ٨٥).

مواطن الجمال في القرآن

وقد وصف الله في كتابه أربعة مواضع بالجمال، منها ﴿فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ﴾ (الحجر: ٨٥) ، وقال أيضا: ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ﴾ (يوسف: ١٨) وقال أيضا: ﴿وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا﴾ (المزمل: ١٠)، وقال تعالى: ﴿فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا﴾ (الأحزاب: ٤٩).

وأشار إلى أن الموضع التالي الذي نتوقف عنده من هذا الجزء هو قول الله تعالى: ﴿وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا ۗ لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ﴾ (النحل: ٥).

وأوضح أن الدفء في الأنعام، بسبب الصوف والوبر والشعر المأخوذ منها، ولنا فيها منافع فى الألبان واللحوم، وهناك معنى آخر غير هذه المعانى فى قوله تعالى: ﴿وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ﴾ (النحل: ٦)، فعودوا أنفسكم على شهود معنى الجمال في كل شيء، فالبهائم تسرح أولًا وتعود ثانيًا، ولكن النظم القرآنى غير ذلك، فجعل الجمال حين تريحون أولًا، وحين تسرحون ثانيًا، لماذا هذا الترتيب؟ قال العلماء: لأنها حين تسرح في أول النهار فتكون جائعة، فتذهب إلى الحقل مبعثرة، فلما تأكل وتشبع، تعود مرتبة، فيكون الجمال في أقصى صوره، ولذا قدم حين تريحون، قبل حين تسرحون.

وذكر وزير الأوقاف الوقفة الأخيرة في هذا الجزء مع قوله تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (النحل: ١٢٠)، وردت كلمة أمة فى القرآن الكريم ثمان وأربعين مرة، وكانت تدور على خمسة معاني، فمرة تأتي بمعنى: الجماعة من البشر، قال تعالى: ﴿وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ﴾ (القصص: ٢٣)، ومرة ثانية تأتي بمعنى: مجموعة من غير البشر، قال تعالى: ﴿وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُم﴾ (الأنعام: ٣٨)، ومرة ثالثة، بمعنى الطريقة المتبعة، قال تعالى: ﴿بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ﴾ (الزخرف: ٢٢)،ومرة رابعة تأتي بمعنى الفترة الزمنية قال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُم بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ﴾ (يوسف: ٤٥)، ومرة خامسة: بمعنى الرجل المتفرد بالكمالات، ولذا قال تعالى: ﴿إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِّلَّهِ حَنِيفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (النحل: ١٢٠)،وكما قلنا من قبل إن الله عنده خزائن كل شيء، فقد فتح الله هذه الخزائن لإبراهيم على مصراعيها، فأعطاه الله من العلم، والحلم والكرم والجود ومن الولاية والنبوة والاصطفاء.

وأكد الوزير، أن خزائن الجود بيد الله، الجمال أودعه الله فى كل شيء، حتى في الأنعام، من تجمل لله في باطنه، جمل الله ظاهره، وجعله أمة في الناس، كإبراهيم - عليه السلام.

وإلى أن ألقاكم مع جزء جديد، من القرآن الكريم، إلى ذلك الحين، أترككم في أمان الله.