شهد سعر الدولار علي مدار تعاملات الأسبوع الماضي، ارتفاعا طفيفا.

وخلال السطور التالية، نرصد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمستهل تعاملات الأحد 22 نوفمبر 2026، وفق آخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم في البنوك المصرية

تصدر بنك نكست قائمة البنوك الأعلى سعرًا، إذ سجل الدولار لديه 53.85 جنيه للشراء و53.95 جنيه للبيع، وهو أعلى سعر شراء وبيع بين البنوك اليوم.

وفي المرتبة الثانية جاء بنك أبوظبي الإسلامي، بسعر شراء للدولار 53.79 جنيه للشراء و53.89 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر والبنك التجاري الدولي

سجل الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، أكبر البنوك الحكومية، نحو 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع. وجاء السعر نفسه في البنك التجاري الدولي (CIB).

وتساوت أسعار عدد كبير من البنوك عند 53.77 جنيه للشراء و53.87 جنيه للبيع، من بينها المصرف العربي الدولي، وبنك البركة، والمصري الخليجي، والتنمية الصناعية، والشركة المصرفية العربية الدولية، وقناة السويس، والمصرف المتحد، وإتش إس بي سي، والعقاري المصري العربي، والعربي الأفريقي الدولي.

أما البنك الأهلي الكويتي فاستقر عند 53.77 جنيه للشراء و53.81 جنيه للبيع، وهو أقل سعر بيع بين البنوك.

سعر الدولار في بنوك أبوظبي الأول وقطر الوطني والإسكندرية

سجل الدولار في بنكي أبوظبي الأول وقطر الوطني الأهلي نحو 53.76 جنيه للشراء و53.86 جنيه للبيع.

وبلغ سعر العملة الخضراء في بنوك الإسكندرية والكويت الوطني وبيت التمويل الكويتي نحو 53.75 جنيه للشراء و53.85 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 53.74 جنيه للشراء و53.88 جنيه للبيع.

وفي بنك التعمير والإسكان، استقر السعر عند 53.74 جنيه للشراء و53.84 جنيه للبيع.

البنوك الأقل سعرًا للدولار اليوم

سجل بنك أبوظبي التجاري 53.73 جنيه للشراء و53.83 جنيه للبيع.

وتداول الدولار في بنكي كريدي أجريكول وفيصل الإسلامي عند 53.72 جنيه للشراء و53.82 جنيه للبيع، وهو الأدنى بين البنوك من حيث سعر الشراء.

متوسط سعر الدولار

سجل متوسط سعر الدولار اليوم في مصر نحو 53.81 جنيه