أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن الحصيلة شبه النهائية لحادث الطريق الذي وقع أمس بلغت 31 حالة وفاة و26 مصابًا، مشيرًا إلى استمرار تقديم الرعاية الطبية لـ21 مصابًا، بينما غادرت 5 حالات المستشفيات بعد تحسن حالتهم الصحية.

حالة واحدة بمستشفى أهل مصر

وأوضح وزير الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج «من مصر» عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن المصابين يتلقون العلاج حاليًا في عدد من المستشفيات، بواقع 10 حالات بمستشفى إمبابة العام، و3 حالات بمستشفى شبرا، و3 حالات بمستشفى الوراق، و7 حالات بمستشفى زايد التخصصي، وحالتين بمستشفى القصر العيني التابع لجامعة القاهرة، وحالة واحدة بمستشفى أهل مصر للحروق.

وفيما يتعلق بحالات الوفاة، أشار عبد الغفار إلى أن إجمالي الوفيات بلغ 31 حالة، وجميع الجثامين أصبحت تحت تصرف النيابة العامة، موضحًا توزيعها على المستشفيات، بواقع 9 حالات بمستشفى إمبابة العام، و9 حالات بمستشفى بولاق الدكرور، و6 حالات بمستشفى الوراق المركزي، و5 حالات بمستشفى العجوزة التخصصي، و5 حالات بمستشفى شبرا المركزي.

وشدد وزير الصحة على أن الأرقام المعلنة تمثل الحصيلة شبه النهائية للوفيات والمصابين جراء الحادث، معربًا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، وداعيًا الله أن يمن على جميع المصابين بالشفاء العاجل.