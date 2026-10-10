الإسكان: تخصيص 385 قطعة أرض لأهالي «الرابية» ضمن جهود توفيق الأوضاع بمدينة الشروق

أعلنت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق المجتمعات العمرانية، تخصيص 385 قطعة أرض لأهالي «الرابية» ضمن جهود استكمال إجراءات توفيق الأوضاع بالأراضي المضافة بمدينة الشروق.

وذلك من خلال القرعة العلنية السابعة عشرة للمواطنين الذين قاموا بتوفيق أوضاعهم واستوفوا الإجراءات المقررة بالمنطقة.

موقف تنفيذ شبكات المرافق

كما تابعت الوزيرة موقف تنفيذ شبكات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي والطرق بالمناطق المضافة لمدينة الشروق، مشددةً على ضرورة تكثيف العمل بمشروعات المرافق وتذليل أي عقبات.

توفيق أوضاع حائزي الأراضي المضافة

وفي الإطار نفسه، وجهت وزيرة الإسكان بسرعة إنهاء إجراءات توفيق أوضاع حائزي الأراضي بالمناطق المضافة للمدن الجديدة، بالتوازي مع تنفيذ مشروعات البنية التحتية، بما يسهم في سرعة تسليم الأراضي وتحقيق الاستقرار للمواطنين، ودعم خطط التنمية والتوسع العمراني بتلك المدن.

جهاز تنمية مدينة الشروق

من جانبه، أوضح المهندس محمد زكريا، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أن القرعة العلنية السابعة عشرة شملت تخصيص 385 قطعة أرض، بواقع 21 قطعة بمساحة 209 م²، و204 قطع بمساحة 276 م²، و24 قطعة بمساحة 400 م²، و122 قطعة بمساحة 500 م²، و8 قطع بمساحة 600 م²، و6 قطع بمساحة 700 م².

وأُجريت القرعة اليدوية العلنية وفقًا للمخططات التفصيلية المعتمدة، للعملاء الذين قاموا بسداد المقدمات الخاصة بالمساحات التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها، وذلك بحضور ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز المدينة والمواطنين.

من ناحية أخرى، تابعت المهندسة راندة المنشاوي بدء أعمال تطوير الطرق والمرافق بمنطقة «طيبة» في إطار تنفيذ البنية الأساسية، عقب التعامل مع مختلف الإشغالات والمعوقات التي كانت تحول دون بدء التنفيذ، بما يمهد للتنفيذ الفعلي للطرق وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي وشبكات التغذية الكهربائية.

وتأتي أعمال التطوير بالمنطقة تمهيدًا لإقامة مجتمع عمراني على مساحة نحو 1000 فدان بمنطقة «طيبة»، التي تتميز بموقعها الاستراتيجي وإطلالتها المباشرة على طريق القاهرة - السويس والطريق الدائري، بما يعزز فرص التنمية العمرانية بالامتداد الغربي لمدينة الشروق.

وشددت الوزيرة على ضرورة سرعة دفع معدلات التنفيذ والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد، مع استمرار المتابعة الميدانية للأعمال بصورة دورية، والوقوف على معدلات التنفيذ أولًا بأول، بما يضمن تحقيق المستهدفات في التوقيتات المحددة.

وتعد منطقة «طيبة» إحدى المناطق المستهدفة بالتنمية في الامتداد الغربي لمدينة الشروق، حيث تمثل أعمال الطرق والمرافق الجاري تنفيذها خطوة أساسية لتهيئة المنطقة وإتاحة البنية الأساسية اللازمة لإقامة مجتمع عمراني متكامل.

كما اطلعت الوزيرة على سير العمل ومعدلات تنفيذ أعمال المرافق بمنطقة السلام، التي تشمل تنفيذ شبكات المياه والصرف الصحي وأعمال الطرق، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لمشروعات البنية الأساسية بالمناطق المضافة للمدينة، وحرص الجهاز على دفع معدلات التنفيذ والانتهاء من الأعمال وفقًا للبرامج الزمنية المحددة.

كما يجري تنفيذ أعمال ربط شبكات المياه بالمنطقة بالشبكة الرئيسية بمدينة الشروق، بما يتيح توفير خدمة التغذية بالمياه النقية للقطع السكنية والخدمية بمنطقة السلام، باعتبارها إحدى المناطق المضافة للمدينة.

وفي ختام المتابعة وجهت المهندسة راندة المنشاوي باستمرار تنفيذ الأعمال بالتوازي في مختلف القطاعات، بما يسهم في الإسراع باستكمال منظومة المرافق والطرق بالمنطقة.