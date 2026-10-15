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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

إجراء 6 قرعات علنية لتسكين الموفقين أوضاعهم بالأراضي المضافة بالعبور الجديدة.. الموعد والمكان

راندة المنشاوي
راندة المنشاوي
آية الجارحي

صرحت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيتم إجراء 6 قرعات علنية لتسكين المواطنين الذين قاموا بسداد المقدمات المستحقة عن المساحات التي تم توفيق أوضاعهم عليها، حتى يوم الخميس الموافق 7/10/2026، وكذا المواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم بنظام المجموعات والفردي بالأراضي المضافة بمدينة العبور الجديدة.

وذلك يومي الإثنين 19/10/2026، والثلاثاء 20/10/2026، بمقر جهاز المدينة وفقاً للجدول المقرر.

توفيق أوضاع الأراضي المضافة للمدن الجديدة

وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، أن إجراءات توفيق أوضاع الأراضي المضافة للمدن الجديدة تأتي في إطار حرص الوزارة على تحقيق الاستقرار للمواطنين، وتقنين الأوضاع القانونية لحائزي تلك الأراضي، بما يضمن حقوق الدولة والمواطنين، ويسهم في دمج المناطق المضافة ضمن المخطط العمراني للمدن الجديدة، واستكمال أعمال التنمية، وتوفير الخدمات والمرافق والبنية الأساسية اللازمة لها، بما يعزز الاستفادة من تلك الأراضي، ويدعم تحقيق أهداف التنمية العمرانية المستدامة.

جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة

وفي هذا الإطار، أوضح المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم 55 لتسكين العملاء الذين تم توفيق أوضاعهم بنظام المجموعات بنطاق جمعية مصر التعاونية سابقا، يوم الإثنين الموافق 19/10/2026، كما سيتم في اليوم نفسه إجراء القرعة رقم 56 لتسكين المواطنين بنطاق منطقة الأمل (سابقًا)، طبقًا لشرائح المساحات: (209 م² – 276 م² – 350 م² – 400 م² – 450 م² -  500 م²)، والقرعة العلنية رقم 57، لتسكين المواطنين بنطاق منطقتي القادسية والكيلو 48 (سابقًا)، طبقًا لشرائح المساحات: (209 م² – 450 م²).

وأشار المهندس محمود مراد إلى أنه سيتم يوم الثلاثاء الموافق 20/10/2026 إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم 58، لتسكين المواطنين بنطاق منطقتي القادسية والكيلو 48 (سابقًا)، طبقًا لشرائح المساحات: (276 م² – 350 م² – 400 م²  -  500 م²)، كما سيتم في اليوم نفسه إجراء القرعة العلنية اليدوية رقم 59، لتسكين العملاء الذين تم توفيق أوضاعهم بالنظام الفردي بأنشطة (سكني وخدمي)، بنطاق جمعية مصر التعاونية سابقا، والقرعة العلنية رقم 60، لتسكين العملاء الذين تم توفيق أوضاعهم بنطاق جمعية العدلية سابقا بالمنطقة المطلة على الطريق الدائري الإقليمي.

وأكد رئيس الجهاز أن الراغبين في حضور القرعات من العملاء يتعين عليهم التواجد بدءًا من الساعة العاشرة صباحًا في التاريخ المحدد لكل قرعة، لتسجيل الحضور، على أن يتم غلق الأبواب في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، تمهيدًا لبدء إجراء القرعة العلنية، مع السماح بحضور القرعة بموجب إثبات الشخصية.

وأشار المهندس محمود مراد إلى إمكانية متابعة جميع التفاصيل والمعلومات الخاصة بالقرعات، من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

الإسكان المجتمعات العمرانية الأمل القادسية

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