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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شرطة "الاحتلال الإسرائيلي" تعتقل 8 أشخاص على خلفية أعمال العنف بالضفة الغربية

أرشيفية
أرشيفية
أ ش أ

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم /الاثنين/ ، 8 أشخاص في إطار التحقيق في وقائع عنف حدثت في الضفة الغربية الأسبوع الماضي، شملت دبلوماسيين أوروبيين.

وقالت الشرطة الإسرائيلية ، بحسب ما ذكرته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، إنها لم تحدد بعد هوية المشتبه بهم .. في حين صرح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأن الشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" ألقوا القبض على المشتبه بهم وصادروا عددًا من المركبات في وقت مبكر من صباح اليوم، وذلك في إطار عملية تسمى "غصن الزيتون".

يذكر أن مستوطنين إسرائيليين ملثمين اعتدوا على هايدي ليفين، المصورة الصحفية في صحيفة "واشنطن بوست"، كما تعرض دبلوماسيون أوروبيون ورئيس بلدية فرنسي لهجوم أخر على يد مستوطنين في واقعة أخرى.

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