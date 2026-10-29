من زراعة الأنسجة إلى التحسين الوراثي.. بحوث الصحراء ينقل خبراته الزراعية إلى أوغندا

يواصل مركز بحوث الصحراء جهوده لنقل خبراته العلمية والتطبيقية إلى الوفود الدولية، وتعزيز التعاون في المجالات الزراعية والبيطرية، تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتعليمات الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، وتحت إشراف الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات والمشرف على المحطات البحثية.

وفي هذا الإطار، استقبلت محطة بحوث مريوط وفدًا من المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين من دولة أوغندا، التابعين للمركز المصري الدولي للتدريب، لتلقي تدريب عملي في مجالي الإنتاج النباتي والحيواني، حيث استعرض الدكتور عماد محمد أمين، رئيس المحطة، أنشطتها البحثية والتطبيقية وآفاق التعاون المشترك.

وشملت الجولة الميدانية معمل زراعة الأنسجة، للتعرف على إنتاج الشتلات الخالية من الفيروسات والمقاومة للأمراض، ومعمل التلقيح الصناعي، ومراحل جمع السائل المنوي وتقييمه وحفظه، إلى جانب المعمل البيطري وطرق تشخيص الأمراض من خلال الفحص التشريحي واختبارات الحساسية. كما تعرف الوفد على أنشطة تصنيع الجلود وسبل الاستفادة الاقتصادية منها، وبرامج التحسين الوراثي في أغنام البرقي والماعز، وطرق رعاية وإيواء الإبل والأرانب والرومي.

وتأتي الزيارة في إطار دور مركز بحوث الصحراء في تبادل الخبرات العلمية والعملية، وتعزيز التعاون الدولي في المجالات الزراعية والبيطرية.