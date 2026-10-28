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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الزراعة توافق على إقامة 68 مشروعا إنتاجيا في الوادي الجديد

مزارع ماشيه ارشيفيه
مزارع ماشيه ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، عن الانتهاء من أعمال اللجنتين العلييين رقمي 98 و99، واللتين أسفرتا عن الموافقة على إقامة 68 مشروعًا متنوعًا، تشمل مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني، وذلك في إطار جهود دعم الاستثمار الزراعي وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل.


إقامة مشروعات على الأراضي الزراعية

وقال المهندس أحمد إبراهيم، مدير إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة بالوادي الجديد، إن الموافقات جاءت بناءً على توجيهات الدكتور مجد المرسي عوض، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وبعد الحصول على موافقات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي واعتمادها من رئاسة مجلس الوزراء، وفقًا للقرار الوزاري رقم 615 لسنة 2016، المنظم لإقامة المشروعات على الأراضي الزراعية خارج الأحوزة العمرانية.

وأوضح أن المشروعات التي حصلت على الموافقات تتنوع بين حظائر الماشية، ومشروعات الدواجن والإنتاج الحيواني، والسكن الخاص، ومخازن الحاصلات الزراعية، إلى جانب مشروعات أخرى، بما يسهم في دعم الأنشطة الإنتاجية وتلبية احتياجات المواطنين.

وجاء توزيع الموافقات على مراكز المحافظة بواقع 12 مشروعًا بمركز الخارجة، و25 مشروعًا بمركز باريس، و5 مشروعات بمركز بلاط، و11 مشروعًا بمركز الداخلة، و3 مشروعات بمنطقة القصر، و12 مشروعًا بمركز الفرافرة.

وأشار مدير إدارة حماية الأراضي إلى إرسال الموافقات إلى الوحدات المحلية بالمراكز المعنية، داعيًا المواطنين الحاصلين على موافقات وزارة الزراعة إلى سرعة التوجه للإدارات الزراعية المختصة، ثم الوحدات المحلية التابعة لهم، لاستكمال إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة.

وشدد على أن مدة صلاحية الموافقة عام واحد، وفي حالة عدم استكمال إجراءات الترخيص خلال هذه المدة تُعد الموافقة لاغية، مع جواز تجديدها لمدة عام آخر لمرة واحدة فقط، وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة.

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