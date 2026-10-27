بالكاجوال.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في العرض الخاص لفيلم «نصيب» بحضور النجوم

لفتت الفنانة ياسمين صبري الأنظار بإطلالة كاجوال أنيقة خلال حضورها العرض الخاص لفيلم «نصيب»، وسط حضور عدد من نجوم الفن وصناع العمل، في أجواء احتفالية شهدت اهتمامًا لافتًا من الجمهور ومحبي النجوم.

واختارت ياسمين صبري الظهور بإطلالة عملية بعيدة عن الفساتين السواريه والإطلالات الرسمية التي اعتادت الظهور بها في المناسبات الكبرى، لتجمع بين البساطة والأناقة، وتؤكد قدرتها على تنسيق الأزياء الكاجوال بأسلوب مميز يناسب مختلف المناسبات.

وشهد العرض الخاص لفيلم «نصيب» حضور عدد من النجوم، الذين حرصوا على دعم صناع العمل ومشاركتهم الاحتفال بعرض الفيلم، وسط أجواء من التفاعل والتقاط الصور التذكارية على هامش الفعالية.

وتحرص ياسمين صبري على تنويع اختياراتها في عالم الموضة، إذ تظهر بإطلالات تجمع بين الفخامة في المناسبات الرسمية والبساطة في الظهور اليومي، وهو ما يجعل اختياراتها محل اهتمام متابعيها ومحبي الموضة.