طريقة عمل البرغل باللحمة المفرومة.. وجبة اقتصادية ومغذية بمذاق شهي

يعد البرغل باللحمة المفرومة من الأكلات الشهية التي يمكن تقديمها على الغداء، فهو يجمع بين القيمة الغذائية للبرغل والبروتين الموجود في اللحمة المفرومة، كما يتميز بسهولة تحضيره ومكوناته البسيطة التي تتوافر في معظم البيوت.

ويمكن تحضير البرغل باللحمة المفرومة بطريقة سهلة للحصول على وجبة متكاملة، مع إضافة التوابل والخضراوات حسب الرغبة لإضفاء مذاق مميز.

مكونات البرغل باللحمة المفرومة

كوبان من البرغل الخشن.

250 جرامًا من اللحمة المفرومة.

بصلة كبيرة مفرومة.

ثمرة طماطم مبشورة، حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

ملعقتان كبيرتان من الزيت أو السمن.

3 أكواب من المرقة الساخنة، وقد تختلف الكمية حسب نوع البرغل.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

رشة قرفة، حسب الرغبة.

طريقة تحضير البرغل باللحمة المفرومة

الخطوة الأولى: تحضير البرغل

يُغسل البرغل سريعًا بالماء ثم يُصفى جيدًا، مع مراعاة عدم نقعه لفترة طويلة حتى لا يصبح طريًا أكثر من اللازم أثناء الطهي.

الخطوة الثانية: تشويح اللحمة المفرومة

في حلة على النار، يُسخن الزيت أو السمن، ثم تُضاف البصلة المفرومة وتُقلب حتى تذبل ويصبح لونها ذهبيًا خفيفًا. تُضاف اللحمة المفرومة وتُقلب حتى يتغير لونها وتبدأ في النضج، ثم تُضاف التوابل والملح والفلفل الأسود.

الخطوة الثالثة: إضافة الطماطم

تُضاف الطماطم المبشورة وصلصة الطماطم إلى خليط اللحمة، وتُترك المكونات على النار عدة دقائق حتى تتسبك الصلصة ويتجانس الخليط.

الخطوة الرابعة: إضافة البرغل والمرقة

يُضاف البرغل إلى اللحمة المفرومة ويُقلب جيدًا لمدة دقيقتين حتى يتشرب النكهات، ثم تُضاف المرقة الساخنة وتُقلب المكونات برفق.

الخطوة الخامسة: تسوية البرغل

تُترك المكونات حتى تبدأ في الغليان، ثم تُخفض الحرارة ويُغطى الإناء ويُترك على نار هادئة لمدة تتراوح بين 15 و25 دقيقة تقريبًا، بحسب نوع البرغل، حتى يتشرب السائل وينضج.

بعد ذلك، تُطفأ النار ويُترك البرغل مغطى لمدة 5 دقائق، ثم يُقلب بالشوكة برفق قبل التقديم.

أسرار نجاح البرغل باللحمة المفرومة

استخدام المرقة الساخنة يمنح البرغل مذاقًا أغنى.

عدم الإكثار من الماء حتى لا يتحول البرغل إلى قوام معجن.

تشويح البرغل مع اللحمة والتوابل قبل إضافة المرقة يساعد على تعزيز النكهة.

يمكن إضافة الفلفل الألوان أو الجزر المبشور لزيادة التنوع الغذائي.

يُقدم الطبق ساخنًا مع سلطة خضراء أو سلطة الزبادي.

هل البرغل باللحمة المفرومة وجبة مفيدة؟

يحتوي البرغل على الكربوهيدرات المعقدة والألياف الغذائية، بينما توفر اللحمة المفرومة البروتين والحديد وفيتامين B12. وتختلف القيمة الغذائية للوجبة بحسب كمية اللحمة ونسبة الدهون المستخدمة وحجم الحصة.

وللحصول على وجبة أكثر توازنًا، يمكن اختيار لحمة قليلة الدهون، وتقليل كمية السمن أو الزيت، وتقديم الطبق بجانب السلطة الخضراء.

والنتيجة: طبق برغل باللحمة المفرومة سهل التحضير، مناسب للغداء، ويمكن تنويع مكوناته حسب المتاح في المنزل.