قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات اليوم الجمعة 30-10-2026 والقنوات الناقلة
بمشاركة 141 مرشحا.. إجراء انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد اليوم
موعد صرف معاشات شهر نوفمبر لـ 11.5 مليون مستحق
مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق: نتنياهو احتفظ بقاعدته الانتخابية لكنه يواجه صعوبة في تشكيل الحكومة
كيف تعرض أسماء من صلوا على النبي يوم الجمعة ؟
سعر الذهب في الصاغة بعد قرار الفائدة
مقـ.تل 3 أشخاص في تصادم مروحيتين بولاية أوريجون الأمريكية
واقعة البوكسر.. تقرير الحكم يحسم عقوبة شيكو بانزا
اختراق يهز عالم العملات المشفرة.. بينانس تكشف عن خسائر بـ6.3 مليار دولار
أحمد فايق يحذر من «الذكاء الاصطناعي الفائق»: قدرات خفية قد تغير مستقبل البشرية
دعاء يوم الجمعة للمريض والمتوفي.. ورد فيه الكثير
محسن رضائي على طاولة واشنطن.. رهان أمريكي جديد لاحتواء التصعيد مع إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فاتن عبد المعبود تحذر من تعطل التحويلات وإنستاباي وشحن الكهرباء بالتزامن مع التوقيت الشتوي

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
محمد كمال

حذرت الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن إم تي آي»، المواطنين من التوقف المؤقت لبعض الخدمات الإلكترونية والمصرفية بالتزامن مع تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، مساء الخميس 29 أكتوبر 2026، داعية إلى الاستعداد المسبق لتجنب تعطل التحويلات المالية وشحن كروت الكهرباء خلال ساعات التحديث الفني.

التوقيت الشتوي يوقف خدمات البنوك وشحن كروت الكهرباء مؤقتًا

وأوضحت أن تغيير التوقيت الرسمي يستلزم إجراء تحديثات فنية على الأنظمة الإلكترونية لدى عدد من البنوك، وهو ما قد يؤثر مؤقتًا على خدمات الإنترنت البنكي والموبايل البنكي والمحافظ الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي، إلى جانب بعض معاملات التحويل اللحظي عبر تطبيق «إنستاباي»، وفقًا لنطاق التحديثات التي يعلنها كل بنك.

وبحسب الإخطارات المصرفية المنشورة، تختلف مواعيد توقف الخدمات من بنك إلى آخر؛ إذ أعلن البنك التجاري الدولي تأثر بعض الخدمات المصرفية لقطاع الأعمال من الساعة 11 مساء الخميس حتى الساعة 3 صباح الجمعة، فيما حدد البنك العربي الأفريقي الدولي فترة للتحديثات تمتد من الساعة 11:45 مساء الخميس حتى الساعة 12:15 صباح الجمعة.

وفيما يتعلق بتطبيق «إنستاباي»، أشارت فاتن عبد المعبود إلى أهمية متابعة العملاء التنبيهات الصادرة عن التطبيق والبنوك المرتبطة بحساباتهم، موضحة أن عدم صدور إعلان عن توقف عام للتطبيق لا يستبعد احتمال تأثر بعض المعاملات إذا تزامنت مع تحديثات الأنظمة المصرفية.

وأضافت أن خدمات شحن كروت عدادات الكهرباء مسبقة الدفع ستشهد توقفًا مؤقتًا، وفقًا لإعلان الشركة القابضة لكهرباء مصر، اعتبارًا من الساعة 11:30 مساء الخميس 29 أكتوبر وحتى الساعة 1 صباح الجمعة 30 أكتوبر، لمدة 90 دقيقة، لإجراء التحديثات الفنية اللازمة على منظومة الشحن.

وناشدت الشركة المواطنين شحن كروت الكهرباء قبل الموعد المحدد، تجنبًا لأي صعوبات مؤقتة في إتمام عملية الشحن، خاصة للأسر التي تعتمد على العدادات مسبقة الدفع.

وأكدت الإعلامية فاتن عبد المعبود أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل تغيير الساعة، من خلال إنجاز التحويلات والمدفوعات الضرورية مبكرًا، ومتابعة الرسائل الرسمية الصادرة عن البنوك، والتأكد من حالة أي معاملة مالية قبل إعادة تنفيذها، لتجنب تكرار التحويلات أو حدوث ارتباك في المدفوعات.

ويبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في مصر عند منتصف ليل الخميس 29 أكتوبر 2026، بتأخير الساعة 60 دقيقة، لتعود من الساعة 12 منتصف الليل إلى الساعة 11 مساء الخميس، وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 المنظم للتوقيت الصيفي.

التوقيت الشتوي البنوك إنستاباي كروت الكهرباء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهادات الادخار في بنكي الاهلي ومصر

بعد رفع المركزي للفائدة.. أفضل بدائل شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر

إنستاباي

تحويل الـ1000 جنيه بكام؟.. رسوم إنستاباي بعد قرار البنك المركزي اليوم

سعر العملات الأجنبية

بعد رفع الفائدة.. العملات الأجنبية تصعد.. سعر الدولار واليورو في البنوك الآن

سعر الذهب الآن

تراجع مفاجئ.. سعر الذهب الآن عيار 21 بعد قرار البنك المركزي

بنيامين نتنياهو

بعد فرز 100% من الأصوات.. نتنياهو يفوز بالانتخابات دون أغلبية.. كتلته تحصد 53 مقعداً

الجنيه الذهب

بعد اعلان الفائدة.. الجنيه الذهب يرتفع 600 جنيها في الصاغة الآن

تفاصيل عائد شهادات البنك الأهلي المصري بعد إعلان البنك المركزي رفع أسعار الفائدة

البنك الأهلي يرفع العائد على شهادات الادخار بعد قرار المركزي اليوم برفع أسعار الفائدة.. التفاصيل

استقالة مدير المدرسة

بصرف على الامتحانات 18 ألف جنيه من قوت عيالي.. مدير مدرسة يعلن استقالته بفيسبوك

ترشيحاتنا

هدي الاتربي

أثارت الجدل.. تفاصيل إطلالات هدى الإتربي بمهرجان الجونة

أرشيفي

اليوم وغدا.. ظواهر فلكية تظهر في سماء الأردن

إيمان عز الدين

إيمان عز الدين: كفاية تضحية.. اختيار نفسك أحيانا أعظم قرار في حياتك

بالصور

شاهد | مي سليم تتألق في أحدث جلسة تصوير لها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

بفستان جلد أسود.. إيمان العاصي تخطف الأنظار من أمام الأهرامات

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد