فاتن عبد المعبود تحذر من تعطل التحويلات وإنستاباي وشحن الكهرباء بالتزامن مع التوقيت الشتوي

حذرت الإعلامية فاتن عبد المعبود، مقدمة برنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع عبر قناة «مودرن إم تي آي»، المواطنين من التوقف المؤقت لبعض الخدمات الإلكترونية والمصرفية بالتزامن مع تطبيق التوقيت الشتوي في مصر، مساء الخميس 29 أكتوبر 2026، داعية إلى الاستعداد المسبق لتجنب تعطل التحويلات المالية وشحن كروت الكهرباء خلال ساعات التحديث الفني.

التوقيت الشتوي يوقف خدمات البنوك وشحن كروت الكهرباء مؤقتًا

وأوضحت أن تغيير التوقيت الرسمي يستلزم إجراء تحديثات فنية على الأنظمة الإلكترونية لدى عدد من البنوك، وهو ما قد يؤثر مؤقتًا على خدمات الإنترنت البنكي والموبايل البنكي والمحافظ الإلكترونية وماكينات الصراف الآلي، إلى جانب بعض معاملات التحويل اللحظي عبر تطبيق «إنستاباي»، وفقًا لنطاق التحديثات التي يعلنها كل بنك.

وبحسب الإخطارات المصرفية المنشورة، تختلف مواعيد توقف الخدمات من بنك إلى آخر؛ إذ أعلن البنك التجاري الدولي تأثر بعض الخدمات المصرفية لقطاع الأعمال من الساعة 11 مساء الخميس حتى الساعة 3 صباح الجمعة، فيما حدد البنك العربي الأفريقي الدولي فترة للتحديثات تمتد من الساعة 11:45 مساء الخميس حتى الساعة 12:15 صباح الجمعة.

وفيما يتعلق بتطبيق «إنستاباي»، أشارت فاتن عبد المعبود إلى أهمية متابعة العملاء التنبيهات الصادرة عن التطبيق والبنوك المرتبطة بحساباتهم، موضحة أن عدم صدور إعلان عن توقف عام للتطبيق لا يستبعد احتمال تأثر بعض المعاملات إذا تزامنت مع تحديثات الأنظمة المصرفية.

وأضافت أن خدمات شحن كروت عدادات الكهرباء مسبقة الدفع ستشهد توقفًا مؤقتًا، وفقًا لإعلان الشركة القابضة لكهرباء مصر، اعتبارًا من الساعة 11:30 مساء الخميس 29 أكتوبر وحتى الساعة 1 صباح الجمعة 30 أكتوبر، لمدة 90 دقيقة، لإجراء التحديثات الفنية اللازمة على منظومة الشحن.

وناشدت الشركة المواطنين شحن كروت الكهرباء قبل الموعد المحدد، تجنبًا لأي صعوبات مؤقتة في إتمام عملية الشحن، خاصة للأسر التي تعتمد على العدادات مسبقة الدفع.

وأكدت الإعلامية فاتن عبد المعبود أهمية اتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل تغيير الساعة، من خلال إنجاز التحويلات والمدفوعات الضرورية مبكرًا، ومتابعة الرسائل الرسمية الصادرة عن البنوك، والتأكد من حالة أي معاملة مالية قبل إعادة تنفيذها، لتجنب تكرار التحويلات أو حدوث ارتباك في المدفوعات.

ويبدأ تطبيق التوقيت الشتوي في مصر عند منتصف ليل الخميس 29 أكتوبر 2026، بتأخير الساعة 60 دقيقة، لتعود من الساعة 12 منتصف الليل إلى الساعة 11 مساء الخميس، وفقًا للقانون رقم 24 لسنة 2023 المنظم للتوقيت الصيفي.