تطبيق التوقيت الشتوي.. سحب تراخيص المحال التجارية حال ارتكابها هذا الفعل

تزامنا مع بدء تطبيق التوقيت الشتوي بداية من اليوم الجمعة، تلتزم المحال التجارية والمطاعم والورش بمواعيد الغلق المقررة وفقًا لقرارات تنظيم مواعيد عمل المحال العامة، وسط تحذيرات من مخالفة هذه الضوابط أو الاستمرار في تقديم الخدمات بعد المواعيد المحددة .



حيث حدد القانون عقوبات مشددة بحق المخالفين، تصل إلى الغرامة والإغلاق، وفقًا لطبيعة المخالفة وتكرارها.



حدد قانون المحال العامة نظاما تدريجيا للتعامل مع المخالفات المتعلقة بمواعيد فتح وغلق المنشآت.



وفي حالة ضبط محل مخالف للمواعيد المقررة، يتم توجيه إنذار كتابي إلى صاحب النشاط، مع منحه مهلة قدرها 15 يوما لإزالة المخالفة والالتزام بالمواعيد المحددة.

وإذا لم يلتزم صاحب المحل بتصحيح الوضع خلال المهلة المحددة واستمر في مخالفة مواعيد الغلق، يجوز غلق المحل لمدة شهر.

ولا يسمح بإعادة فتح المنشأة بعد ذلك إلا عقب الرجوع إلى مركز التراخيص المختص ومراجعة موقف المحل، تمهيدا للسماح بإعادة تشغيله وفقا للإجراءات المقررة.

حالات سحب ترخيص المحال التجارية



في حالة تكرار المخالفة والاستمرار في عدم الالتزام بالمواعيد المقررة، يتم اتخاذ إجراءات أكثر تشددا تصل إلى غلق المحل وسحب الترخيص.

وبذلك لا تقتصر الإجراءات على الإنذار في حالة تكرار المخالفة، وإنما تتدرج وفقا لمدى التزام صاحب النشاط بتصحيح الوضع والالتزام بالمواعيد القانونية.