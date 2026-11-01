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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الكهرباء يتفقد مركز البحوث النووية ويشهد التجارب المعملية لتنقية المياه

خلال الزيارة
خلال الزيارة
وفاء نور الدين

قام الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بزيارة ميدانية إلى موقع هيئة الطاقة الذرية بمنطقة أنشاص والذى يضم مركز البحوث النووية ومركز المعامل الحارة والعديد من المعامل والمراكز البحثية فى مختلف التخصصات والمجالات العلمية، حيث شهد عدد من التجارب المعملية لتنقية المياه بخامات طبيعية وتابع مستجدات تنفيذ مشروعات استخدام مواد محلية لإنتاج الفوسفوريك ورفع تركيز خام الفوسفات وإنتاج البوتاسيوم وتحلية مياة البحر بتقنية محلية جديدة ومبتكرة.

 تأتي الزيارة في إطار الجولات الميدانية المتواصلة لتفقد مواقع العمل والإنتاج والهيئات والقطاعات التابعة للوزارة في جميع المحافظات، لتحسين معدلات الأداء وتعظيم العوائد من الأصول المملوكة ودعم  الكفاءات والخبرات المتراكمة لاسيما فى الهيئات البحثية والعلمية التابعة، وتم استعراض تطبيق النتائج البحثية على صعيد زيادة الإنتاج والتصنيع ونقل وتوطين التكنولوجيا  فى ضوء الرؤية العامة للدولة لربط البحث العلمى بالتطبيق وتعزيز دور الخامات والمواد المحلية في كافة المجالات.

بدأ الدكتور  محمود عصمت الزيارة الميدانية، بحضور الدكتور نادر عبد الحليم نائب رئيس هيئة الطاقة الذرية والقائم بأعمال رئيس الهيئة، والدكتور صلاح الدين المرشدي رئيس مركز البحوث النووية، والدكتور ياسر توفيق المشرف على مفاعل مصر البحثي الثاني، بالاستماع إلى شرح تفصيلي من الدكتور جمال عبد الحميد أستاذ الميكروبيولوجي بمركز البحوث النووية حول مشروع  تطبيقي لتركيز مادة خامس اكسيد الفسفور في المخلفات الناتجة من استخراج خام الفوسفات والتي تتراوح نسبتها من 10 الي 21 % وزيادة تركيز الخام من خلال تقتية جديدة تشمل عدة مراحل، الأولى فصل السيلكا، والثانية فصل العناصر الثقيلة مثل الحديد، والثالثة تحويل الخام إلى حمض الفسفوريك النقي لاستخدامه في الأنشطة الزراعية والغذائية، والصناعية، واستمع الدكتور عصمت إلى مشروع تطبيقي حول استخدام خام الجلوكونيت وعناصر البوتاسيوم والماغنسيوم وإنتاج عنصر الفيروسيليكون الذي يستخدم في الصناعات المعدنية، وشهد الدكتور عصمت إجراء عدد من التجارب المعملية الناجحة لتنقية المياه بإستخدام خامات طبيعية محلية.

قال الدكتور محمود عصمت أن المشروعات التطبيقية التى تمت تعد إضافة علمية مبتكرة من ناحية أنها تكنولوجيا خضراء كما يمكن أن تسهم في توفير تكاليف تحلية المياه المالحة بتكنولوجيا اقتصادية، مؤكدا دعم المشروعات التطبيقية وإنشاء الكيانات الاقتصادية اللازمة بالتعاون مع الجهات المعنية فى الدولة لتعظيم العوائد والاستفادة من الموارد الطبيعية والخامات الأرضيّة، موضحاً أن هيئة الطاقة الذرية تذخر بالكفاءات والخبرات المتراكمة، مشيرا إلى العديد من المشروعات العلمية والبحثية التى تم تطبيقها، وخاصة فى مجالات العلوم الطبية وعلاج الأمراض واستصلاح الأراضي وزيادة إنتاجية المحاصيل خاصة محاصيل الحبوب والتصنيع الزراعي وحفظ المنتجات وتوطين الصناعة، موضحا الدور الرئيسي فى مجال تطوير ونشر ودعم الاستخدامات السلميّة للطاقة الذرية.

وزير الكهرباء هيئة الطاقة الذرية مركز البحوث النووية

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