ضبط 27 طن سولار مدعم داخل محطة خلط خرسانية بشرم الشيخ و28 مخالفة تموينية بجنوب سيناء

شنّت مديرية التموين بمحافظة جنوب سيناء حملات رقابية موسعة بمختلف مدن المحافظة، استهدفت متابعة تداول السلع الغذائية والمواد البترولية، والتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة، وضبط المخالفات التموينية، والتصدي لمحاولات التلاعب بالسلع المدعمة وتهريب المواد البترولية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال، محافظ جنوب سيناء.

وقال المهندس أيمن عبد الغني، وكيل وزارة التموين بجنوب سيناء، إن الحملات نُفذت بالتنسيق مع الإدارة العامة للرقابة على المواد البترولية بالوزارة، ومباحث التموين، وجهاز حماية ، ومجالس المدن بالمحافظة، مشيرًا إلى تنفيذ 10 حملات رقابية صباحية ومسائية بمختلف المدن.

وأوضح وكيل الوزارة، في تصريح له اليوم، أن الحملات أسفرت عن ضبط 28 مخالفة تموينية متنوعة، إلى جانب ضبط 27 طنًا من السولار المدعم داخل إحدى محطات الخلط الخرسانية بمدينة شرم الشيخ، قبل تهريبها والتلاعب بها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأشار إلى أن الحملات بمدينة رأس سدر أسفرت عن تحرير 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين لعدم حمل شهادات صحية.

وفي مدينة أبو زنيمة، جرى تحرير محضر لبيع سلع بأزيد من السعر المقرر، ومحضر لعدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين لعدم حمل شهادات صحية.

وأضاف أن الحملات بمدينة طور سيناء أسفرت عن تحرير محضرين لبيع سلع بأزيد من السعر المقرر، و10 محاضر لعدم حمل شهادات صحية، و5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وأكد وكيل وزارة التموين استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع مدن المحافظة، لإحكام الرقابة على الأسواق والمنشآت التموينية، وتحقيق الانضباط في تداول السلع، والتأكد من التزام التجار بالقوانين والقرارات التموينية، وحماية حقوق المواطنين من أي ممارسات تتعلق بالتلاعب بالأسعار أو السلع الاستراتيجية والمواد البترولية، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين.