خصص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فقرة تدريبات بدنية في بداية مران اليوم السبت، الذي أقيم على الملعب الفرعي باستاد الدفاع الجوي، في إطار الاستعداد لمباراة الجونة المقبلة.

وتولى البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مخطط الأحمال قيادة هذه الفقرة، وتضمنت خوض تدريبات الركض حول الملعب وتدريبات خفيفة بالكرة.

وعقب ذلك، قام الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال بتقسيم اللاعبين إلى مجموعات لخوض تدريبات خططية في إطار الاستعداد للمباراة المقبلة، وحرص أعضاء الجهاز الفني على توجيه اللاعبين باستمرار خلال هذه الفقرة.

وفي ختام المران خاض اللاعبون تقسيمة فنية في منتصف الملعب لتنفيذ ما تم التدريب عليه في الفقرة الخططية.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره الجونة باستاد خالد بشارة، المقرر لها يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز.