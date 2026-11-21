أكد محمد عبد المنصف، حارس مرمى الزمالك السابق، أن النادي الأهلي يجب أن يستفيد من تجربة الزمالك خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بتغيير الأجهزة الفنية، مشددًا على أن تغيير 3 أو 4 مدربين خلال الموسم الواحد أمر غير صحيح.

وقال عبد المنصف، في تصريحات عبر برنامج «اللعيب»، إن تغيير المدربين بشكل متكرر خلال الموسم لا يساعد الأندية على الاستقرار، مشيرًا إلى أن الزمالك مر بتجارب عديدة في هذا الملف، باستثناء الموسم الماضي، وهو ما يجب أن يستفيد منه الأهلي في الفترة الحالية.

وأضاف أن المدير الفني الأجنبي الذي يتولى المسئولية في منتصف الموسم يحتاج إلى وقت للتعرف على اللاعبين المصريين والتأقلم مع طبيعة الدوري، مؤكدًا أن الأهلي ليس من المعتاد أن يتجه لتغيير مدربيه في منتصف الموسم.

وأشار عبد المنصف إلى أن إدارة الأهلي لا تتعامل مع المدير الفني أو اللاعبين بشكل مؤقت، موضحًا أن التقييم يجب أن يكون بنهاية الموسم أو على الأقل بين الدورين الأول والثاني، من خلال مناقشة الإيجابيات والسلبيات.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن استجابة الأهلي للضغوط الجماهيرية، سواء من المدرجات أو مواقع التواصل الاجتماعي، قد تدفعه لتكرار ما حدث مع الزمالك في السنوات الماضية.