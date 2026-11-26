طالب المهندس عمر بلبع، رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، الجهات التنفيذية بإشراك الشعبة في مناقشة القرارات المتعلقة بسوق السيارات قبل صدورها، بدلًا من الاطلاع عليها بالتزامن مع إعلانها عبر وسائل الإعلام أو منصات التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أهمية التنسيق بين القطاعين الصناعي والتجاري لتفادي موجات الركود أو عودة ظاهرة «الأوفر برايس».

غياب التنسيق بين الصناعة والتجارة يهدد استقرار سوق السيارات

وأوضح بلبع، خلال لقائه مع الإعلامي علاء أبو بكر، ببرنامج «مصر في القلب»، المذاع عبر قناة «المحور»، أن الشعبة تمثل حلقة الوصل والمرآة الحقيقية لحركة سوق السيارات في مصر، مشددًا على أهمية تحقيق التوازن بين القطاعين باعتبارهما طرفين رئيسيين في تحريك السوق.

وأشار إلى أن الشعبة العامة للسيارات تضم كفاءات وقيادات جرى اختيارها بعناية، مثمنًا دور وكيل رئيس الاتحاد في إتاحة الفرصة لتشكيل يجمع مختلف أطراف المنظومة، من تجار وموزعين ووكلاء ورابطة صانعي السيارات، بما يسمح بنقل الصورة الواقعية للسوق عبر الاتحاد العام للغرف التجارية إلى الجهات التنفيذية وصناع القرار، لاتخاذ قرارات تتوافق مع المستجدات الاقتصادية.

وأعرب رئيس شعبة السيارات عن تطلعه إلى أن يكون تمثيل الشعبة العامة أكثر حضورًا في دوائر صنع القرار، مؤكدًا أنه رغم الاهتمام الواضح من الدولة بملف توطين الصناعة، فإن تحقيق التوازن يتطلب تمثيلًا قويًا للقطاع التجاري إلى جانب القطاع الصناعي.

وحذر من أن غياب التناغم بين القطاعين قد يؤدي إلى وجود فائض في الإنتاج يصعب تصريفه، أو نقص في المعروض أمام ارتفاع الطلب، وهو ما ينعكس سلبًا على استقرار السوق.

وأضاف أن شعبة السيارات تعمل باعتبارها جهة استشارية مقننة تنقل نبض الشارع والواقع الفعلي للمستهلك، بما يشمل تحديد الفئات السعرية الأكثر ملاءمة، والفئات الأكثر طلبًا، مثل السيارات ذات محركات 1600 سي سي، بهدف تعظيم الإيجابيات وتدارك السلبيات.

وأكد بلبع أن التجار والعاملين في السوق يواجهون التداعيات المباشرة للقرارات المنظمة للقطاع، وهو ما يجعل مشاركتهم في مناقشتها قبل صدورها أمرًا مهمًا لتجنب الآثار السلبية على حركة البيع والشراء.

وشدد على أهمية تنمية الموارد الدولارية من خلال التوسع في أنشطة إعادة التصدير، وتعزيز التكامل بين الصناعة والتجارة، بما يضمن استدامة سوق السيارات ويحمي مصالح المواطنين.