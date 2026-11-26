قال المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن سيارات نقل المواد البترولية والصهاريج المستخدمة في نقل الوقود مستثناة من الفترات الزمنية المحددة للمرور أعلى الطريق الدائري، موضحًا أن هذا الاستثناء تفرضه ضرورة استمرار إمدادات الوقود إلى محطات البنزين على مستوى الجمهورية، وتلبية احتياجات التشغيل ومنع حدوث عجز في المواد البترولية.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج آخر النهار، عبر قناة النهار، أنّ منظومة نقل المواد البترولية عبر الطرق البرية، سواء سيارات النقل أو الصهاريج المخصصة لنقل البترول، تحتاج إلى استمرار الحركة وعدم التقيد بمواعيد المرور المحددة على الطريق الدائري، لأن الأمر لا يتعلق بالطريق الدائري وحده، وإنما بإمدادات الوقود على مستوى الجمهورية بالكامل.

وأوضح أن مصر تضم نحو 3900 محطة بنزين، وتحتوي كل محطة على ما يقرب من 3 إلى 4 خزانات للأنواع المختلفة من البنزين والسولار، مشيرًا إلى أن أسطول السيارات الصهريجية التابعة لقطاع البترول يبلغ 3330 سيارة تحديدًا.

وأشار إلى أن هذه السيارات نفذت خلال العام الماضي مليونًا و462 ألف رحلة، بمتوسط شهري بلغ 120 ألف رحلة، ومتوسط يومي وصل إلى 4 آلاف رحلة، موضحًا أن كل سيارة تنفذ في المتوسط نحو رحلة ونصف يوميًا، وفق افتراض عملها طوال العام من دون احتساب فترات الصيانة أو الراحة.

وأكد أن هذه الأرقام تجعل تقييد حركة السيارات في فترة زمنية لا تتجاوز 6 ساعات أمرًا مستحيلًا من الناحية العملية، نظرًا إلى أن السيارة تتحرك إلى نقطة التوزيع لتعبئة حمولتها، ثم تتوجه إلى محطة البنزين لتفريغ الوقود، قبل أن تعود مرة أخرى لإعادة التعبئة والانطلاق من جديد، وهو ما يتطلب استمرار حركة هذه السيارات على مدار الساعة.

وأضاف أن احتياجات محطات البنزين لا يمكن حصرها في عدد محدد من ساعات التشغيل، لأن ذلك قد يؤدي إلى نقص المواد البترولية في فترات معينة، لافتًا إلى وجود اعتبارات تشغيلية أخرى تتعلق بمعامل تكرير البترول، إذ يجري نقل البترول من خلالها عبر خطوط وأنابيب النقل، ولا يتم تخزينه، بل يُحمّل مباشرة ويُعبأ في السيارات، وهو ما يفرض استمرار حركة الصهاريج وفق متطلبات التشغيل.

وأكد عادل أن جميع السيارات البالغ عددها 3330 سيارة مزودة بنظام تتبع عبر GPS، وأن وزارة البترول والثروة المعدنية، من خلال الهيئة المصرية العامة للبترول، تمتلك خريطة تتيح تتبع جميع هذه السيارات ومتابعة تحركاتها.

وأوضح أن بيانات السيارة والسائق ومواصفاتهما كانت متاحة فور وقوع الحادث، لكن جرى إتاحتها لجهات التحقيق، بعدما تم الإبلاغ عن موقع السيارة، حيث ساعدت أنظمة التتبع والمتابعة في تحديد السيارة والسائق ومواصفاتهما.

وشدد على أن استثناء هذه السيارات من فترة الحظر المحددة بست ساعات يستند إلى ضرورة ضمان استمرار إمدادات البترول إلى نقاط التوزيع ومحطات البنزين في مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدًا أن تقييد حركتها قد يؤدي إلى مشكلة في توفير الوقود للمواطنين.

وأشار إلى أن رئيس مجلس الوزراء كلف وزيري الداخلية والبترول والثروة المعدنية بتشكيل لجنة لبحث الأمر ودراسته، والنظر في اتخاذ الإجراءات اللازمة، سواء لتعزيز منظومة سلامة نقل المواد البترولية وتأمينها، أو لمراجعة التوقيتات المتاحة لحركة هذه السيارات في إطار تنظيم المرور.