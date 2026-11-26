وجّه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، رسالة إلى أسر ضحايا حادث الوراق الذين لم يتمكنوا حتى الآن من التعرف على جثامين ذويهم، مطالبًا إياهم بالصبر وتفهم ضرورة استكمال الإجراءات الفنية والتحقيقية، قبل تسليم الجثامين واستخراج تصاريح الدفن.

عملية تحديد الهوية

وأوضح عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج «من مصر» عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن شدة الحروق والتفحم التي تعرضت لها بعض الجثامين تجعل عملية تحديد الهوية أكثر صعوبة، وتستدعي الاستعانة بالفحوص العلمية المتقدمة للوصول إلى نتائج دقيقة.

وأشار إلى أن الجثامين لا تزال تحت تصرف النيابة العامة، بينما تتولى مصلحة الطب الشرعي إجراءات تحديد الهوية، من خلال استقبال أسر المفقودين وأخذ العينات البيولوجية اللازمة، ومقارنتها بعينات الحمض النووي «DNA» الخاصة بالجثامين، للتأكد من هوية كل حالة قبل تسليمها إلى ذويها.

التأكد من هوية المتوفين

وأكد وزير الصحة أن هذه الإجراءات ليست استثنائية، بل تُطبق في مثل هذه الحوادث على مستوى العالم، وقد تستغرق وقتًا لحين ظهور نتائج التحاليل والتأكد من هوية المتوفين بصورة قاطعة، مشددًا على أهمية عدم الاستعجال في إنهاء إجراءات الدفن قبل استكمال عمليات المطابقة.

وفي سياق آخر، أشاد عبد الغفار بحالة التضامن الشعبي الواسعة التي شهدتها مصر عقب الحادث، خاصة المبادرات التي أطلقها المواطنون للتبرع بالدم، مؤكدًا أن المشاركة لم تقتصر على المصريين، بل امتدت إلى عدد من الجنسيات المقيمة في البلاد.

القدرات الطبية المتاحة

وكشف عن تلقيه اتصالات من وزراء صحة في عدد من دول العالم، أعربوا خلالها عن استعدادهم لتقديم المساعدة والدعم لمصر، إلا أنه أكد أن الإمكانات والقدرات الطبية المتاحة محليًا تسمح بالتعامل مع تداعيات الحادث.

التكاتف الشعبي والتسابق على التبرع بالدم

ووصف وزير الصحة التكاتف الشعبي والتسابق على التبرع بالدم بأنه «ملحمة وطنية»، تعكس روح التضامن التي يظهرها المصريون في مواجهة الأزمات والكوارث الإنسانية، معربًا عن خالص تعازيه لأسر الضحايا، ومتمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.