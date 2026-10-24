1Password يتيح للذكاء الاصطناعي الدخول لحساباتك دون معرفة أرقامك السرية

أطلق تطبيق "ون باسوورد" (1Password) الشهير لحفظ كلمات المرور، ميزة جديدة وثورية ستغير طريقة تعاملنا مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث أصبح بإمكان برامج الذكاء الاصطناعي تسجيل الدخول إلى حساباتك المختلفة نيابة عنك، ولكن دون أن ترى أو تعرف كلمة السر الخاصة بك.

مساعد ذكي ينجز مهامك بأمان

وبحسب التقارير التقنية المتداولة، تعتمد فكرة الميزة الجديدة على حل مشكلة أمنية كبيرة واجهت المستخدمين مؤخراً.

فمع انتشار استخدام "المساعدين الأذكياء" (AI Agents) لتنفيذ مهام مثل حجز تذاكر الطيران أو شراء منتجات من المتاجر الإلكترونية نيابة عن المستخدم، كان لزاماً على المستخدم إعطاء كلمة السر الخاصة به لهذه البرامج، وهو ما يعرض بياناته لخطر الاختراق أو السرقة، ولكن "ون باسوورد" قدم الحل السحري لهذه المعضلة.

كيف تعمل هذه التقنية الخفية؟

وتعمل التقنية الجديدة بطريقة ذكية جداً. عندما يطلب برنامج الذكاء الاصطناعي الدخول لحسابك في أي موقع، يتدخل "ون باسوورد" كوسيط آمن.

ويقوم التطبيق بإنشاء تصريح دخول مؤقت ورمزي للموقع، ثم يمنحه للمساعد الذكي ليدخل الحساب وينهي المهمة.

وفي كل هذه الخطوات، تظل كلمة السر الحقيقية الخاصة بك مخفية تماماً ومحفوظة بأمان داخل خزنة التطبيق، ولن يطلع عليها المساعد الذكي أو أي طرف ثالث.

مستقبل أكثر أماناً للذكاء الاصطناعي

وأوضح خبراء التقنية أن هذه الخطوة تمثل قفزة هائلة في مجال الأمن السيبراني. فهي تشجع المستخدمين على الاستفادة من التطور المذهل لبرامج الذكاء الاصطناعي في إنجاز المهام اليومية المعقدة، دون القلق على سرية حساباتهم البنكية أو بياناتهم الشخصية.

ومن المتوقع أن تبدأ شركات التقنية الكبرى في تبني نفس هذه التقنية لحماية عملائها في المستقبل القريب.