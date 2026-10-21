قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ترامب: المساعدات لأوكرانيا «استثمار كارثي» .. ولم نجنِ سوى المعاناة والموت
ماهر غريب: مستثمرون عرب ومصريون في شركة الكرة .. و10 ملايين جنيه تعود لخزينة الزمالك
أكسيوس: «ويتكوف» يحمل مقترح سلام مُحدّثًا إلى بوتين في سانت بطرسبرج.. و«كوشنر» يُشارك عن بُعد
ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة؟ .. وهذه علاقتها بزيادة الوزن
سيد مرعي: الزمالك وقّع مع محمود ممدوح منذ عام .. وموقف الأهلي غير واضح
حكم من تيمم وصلى ثم وجد الماء.. هل يجب عليه إعادة الصلاة؟
منتدى مصر 2026 يناقش مستقبل التنمية الحضرية والارتقاء بالمشهد العمراني
بعد استغاثة والدها المُغترب بالسعودية.. أهالي مدينة السادات يعثرون على طفلة تغيّبت عن منزلها.. تفاصيل
أستاذ اقتصاد سياسي: منتدى مصر 2026 يفتح المجال أمام المواطنين للمشاركة في التخطيط الاقتصادي
حرب كادت تشتعل في الفضاء .. قمر روسي يعترض قمرًا أمريكيًا يخدم أوكرانيا | تفاصيل
كابوس هرمز .. ما حجم الضرر الحقيقي لقطع كابلات الإنترنت؟
خلال أعمال شغب في فرنسا.. القبض على مُتطرف يساري مُتهم بإحراق برج الساعة التاريخي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

وداعاً للإعلانات المزعجة.. الذكاء الاصطناعي يطهر شاشات التلفزيون الذكية

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
احمد الشريف

مللت من رؤية الإعلانات والتطبيقات التي لا تستخدمها على شاشة تلفزيونك الذكي بمجرد تشغيله؟ أنت لست وحدك. 

فقد لجأ الكثير من المستخدمين مؤخراً إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي لتنظيف أجهزتهم وتخصيص شاشاتها.

تخلص من فوضى الشاشة

وبحسب تقرير نشره موقع "ماشابل" (Mashable)، يعاني أصحاب التلفزيونات الذكية من كثرة الإعلانات واللافتات الترويجية التي تفرضها الشركات المصنعة، والتي تظهر قبل الوصول للتطبيقات المطلوبة مثل نتفليكس. 

ودفع هذا الأمر بعض المستخدمين والمطورين للاستعانة بمساعد برمجي ذكي يسمى "كلود كود" (Claude Code) من شركة "أنثروبيك". 

ويقوم هذا المساعد بالدخول إلى نظام التلفزيون، وإزالة البرامج الزائدة والمزعجة، وتصميم شاشة رئيسية نظيفة وبسيطة تضم فقط التطبيقات المفضلة للمستخدم.

نتائج مذهلة وسرعة في الأداء

وأوضح التقرير أن أحد المطورين استخدم هذه الأداة لتنظيف تلفزيون والديه من نوع "شاومي". 

ونجح المساعد الذكي في إزالة 25 برنامجاً غير مرغوب فيه، ليتحول التلفزيون إلى شاشة سلسة وسريعة تشبه أجهزة "أبل تي في". 

وانتشرت هذه التجارب تحت مشروع مفتوح المصدر يدعى (CleanYourTV)، يهدف لمساعدة الناس على التخلص من هذه الفوضى الإعلانية. 

وأكد العديد من المستخدمين أن تلفزيوناتهم أصبحت تعمل بسلاسة فائقة وكأنها جديدة تماماً.

خطوات التنظيف والتحذيرات

وإذا أردت تجربة هذه الطريقة، فالأمر متاح لتلفزيونات "أندرويد" و"جوجل تي في"، ولكنه يتطلب ربط الكمبيوتر بالتلفزيون على نفس شبكة "الواي فاي"، وتفعيل خيار "تصحيح أخطاء المطورين" (USB debugging) من إعدادات التلفزيون، ثم تقوم بإدخال الأوامر للمساعد الذكي عبر الكمبيوتر ليقوم بعمله.

ورغم أن العملية قد تستغرق 25 دقيقة فقط، ينصح الخبراء بالحذر، فإزالة بعض البرامج الأساسية بالخطأ قد يؤدي لتعطيل التلفزيون أو إيقاف التحديثات الأمنية الهامة.

الذكاء الاصطناعي تلفزيون USB debugging نتفليكس Claude Code كلود كود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

باستثمارات 11 ترليون جنيه.. الرئيس السيسي يشهد توقيع 4 عقود كبرى بين الدولة ومجموعة هشام طلعت مصطفى

المتوفي

الحزن يخيم على قرية شارونة بالمنيا بعد وفاة مدير بنك في حادث الطريق الغربي

استخراج بطاقة الرقم القومي مستعجل

بـ800 جنيه فوري.. استخراج بطاقة الرقم القومي في أقل من 24 ساعة

الرئيس السيسي

شمال مدينتي والإسكندرية وأبو قير والساحل الشمالي.. خريطة المشروعات الـ4 الجديدة بين الدولة ومجموعة طلعت مصطفى

مشغولات ذهبية

سعر الذهب الآن في مصر.. عيار 21 يسجل 6285 جنيهًا

موعد استطلاع هلال رمضان

موعد استطلاع هلال رمضان2027 وأول أيام الصيام في مصر

صورة أرشيفية

الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء.. أمطار تضرب عدة مناطق والشبورة تهدد الطرق وتحذير للمواطنين

اعراض القولون العصبي

أعراض القولون العصبي.. 7 علامات شائعة تكشف الإصابة

ترشيحاتنا

مستشفيات جامعة أسيوط

فريق طبي بجامعة أسيوط ينجح في إجراء جراحة دقيقة لعلاج تشوه شرياني وريدي نادر لطفلة

جانب من الحدث

بناء الإنسان في الجمهورية الجديدة.. ندوة تثقيفية بآداب الوادي الجديد

صورة أرشيفية

بريطانيا تتجه لتعزيز السعودية عسكريا.. كيف ستدعم المملكة؟

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البطاطا الحلوة؟ .. وهذه علاقتها بزيادة الوزن

البطاطا البرتقالية
البطاطا البرتقالية
البطاطا البرتقالية

دراسة تحذر : مواد كيميائية في المنتجات اليومية مُرتبطة بسرطان الثدي

مخاطر التعرض للمواد الكيميائية
مخاطر التعرض للمواد الكيميائية
مخاطر التعرض للمواد الكيميائية

بفستان أسود قصير .. هنا شيحة تخطف الأنظار في خامس يوم بمهرجان الجونة | شاهد

هنا شيحة
هنا شيحة
هنا شيحة

بفستان لافت.. نجلاء بدر بإطلالة تبرز رشاقتها في اليوم الخامس من مهرجان الجونة

نجلاء بدر
نجلاء بدر
نجلاء بدر

فيديو

نبيل فهمي يزور جنوب لبنان

الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: فلسفة التغيير وعقيدة البناء.. من فقه الحركة إلى هندسة الوجود

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أن تكون الأقرب إلى قلبه والأبعد عن عالمه

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الفن والحرب والجيل الجديد

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: من يصنع وعي المصريين؟

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الحقيقة والسراب

المزيد