وداعاً للإعلانات المزعجة.. الذكاء الاصطناعي يطهر شاشات التلفزيون الذكية

مللت من رؤية الإعلانات والتطبيقات التي لا تستخدمها على شاشة تلفزيونك الذكي بمجرد تشغيله؟ أنت لست وحدك.

فقد لجأ الكثير من المستخدمين مؤخراً إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي لتنظيف أجهزتهم وتخصيص شاشاتها.

تخلص من فوضى الشاشة

وبحسب تقرير نشره موقع "ماشابل" (Mashable)، يعاني أصحاب التلفزيونات الذكية من كثرة الإعلانات واللافتات الترويجية التي تفرضها الشركات المصنعة، والتي تظهر قبل الوصول للتطبيقات المطلوبة مثل نتفليكس.

ودفع هذا الأمر بعض المستخدمين والمطورين للاستعانة بمساعد برمجي ذكي يسمى "كلود كود" (Claude Code) من شركة "أنثروبيك".

ويقوم هذا المساعد بالدخول إلى نظام التلفزيون، وإزالة البرامج الزائدة والمزعجة، وتصميم شاشة رئيسية نظيفة وبسيطة تضم فقط التطبيقات المفضلة للمستخدم.

نتائج مذهلة وسرعة في الأداء

وأوضح التقرير أن أحد المطورين استخدم هذه الأداة لتنظيف تلفزيون والديه من نوع "شاومي".

ونجح المساعد الذكي في إزالة 25 برنامجاً غير مرغوب فيه، ليتحول التلفزيون إلى شاشة سلسة وسريعة تشبه أجهزة "أبل تي في".

وانتشرت هذه التجارب تحت مشروع مفتوح المصدر يدعى (CleanYourTV)، يهدف لمساعدة الناس على التخلص من هذه الفوضى الإعلانية.

وأكد العديد من المستخدمين أن تلفزيوناتهم أصبحت تعمل بسلاسة فائقة وكأنها جديدة تماماً.

خطوات التنظيف والتحذيرات

وإذا أردت تجربة هذه الطريقة، فالأمر متاح لتلفزيونات "أندرويد" و"جوجل تي في"، ولكنه يتطلب ربط الكمبيوتر بالتلفزيون على نفس شبكة "الواي فاي"، وتفعيل خيار "تصحيح أخطاء المطورين" (USB debugging) من إعدادات التلفزيون، ثم تقوم بإدخال الأوامر للمساعد الذكي عبر الكمبيوتر ليقوم بعمله.

ورغم أن العملية قد تستغرق 25 دقيقة فقط، ينصح الخبراء بالحذر، فإزالة بعض البرامج الأساسية بالخطأ قد يؤدي لتعطيل التلفزيون أو إيقاف التحديثات الأمنية الهامة.