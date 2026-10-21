ضربة قوية للبرامج المدفوعة.. مطور يبني بدائل لبرامج "أدوبي" مجاناً عبر الذكاء الاصطناعي

أثار مطور برمجيات جدلاً واسعاً في الأوساط التقنية بعد نجاحه في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء 7 بدائل مجانية تماماً لبرامج شركة "أدوبي" الشهيرة، مما يضع مستقبل برامج الاشتراكات المدفوعة في مأزق حقيقي.

تطبيقات سريعة تهدد البرامج الضخمة

وبحسب تقرير نشره موقع "هاو تو جيك" التقني، تمكن المطور مع فريق صغير من استخدام الذكاء الاصطناعي لبناء بدائل لتطبيقات التصميم وتعديل الصور الشهيرة مثل فوتوشوب ولايت روم في غضون أيام قليلة.

وعلى الرغم من أن النتائج لا تزال في مراحلها الأولى وتحتاج إلى تحسين، إلا أن هذه الخطوة تمثل تهديداً كبيراً للشركات التي تعتمد على نموذج الاشتراكات الشهرية أو السنوية باهظة الثمن.

فكرة أن شخصاً واحداً يمكنه "هندسة برمجيات" معقدة واستنساخها مجاناً، تفتح الباب أمام موجة جديدة من التطبيقات المجانية.

الذكاء الاصطناعي يغير قواعد اللعبة

وأوضح التقرير أن الدافع الرئيسي وراء هذا التوجه هو الاستياء المتزايد من سياسات الإلغاء المعقدة ورسوم الإنهاء المبكر التي تفرضها بعض الشركات الكبرى مثل "أدوبي" على مستخدميها.

دفع هذا الاستياء المطورين لاستغلال قدرات الذكاء الاصطناعي الهائلة، والتي أصبحت قادرة على كتابة أكواد برمجية معقدة في وقت قياسي، لإنشاء بدائل مجانية تلبي احتياجات المستخدم العادي دون إرهاق ميزانيته.

وتنذر هذه الخطوة بتغيير جذري في كيفية تطوير البرامج مستقبلاً، حيث لن تكون هناك حاجة لفرق برمجية ضخمة لإنشاء تطبيقات فعالة.

خطر يهدد إيرادات الشركات الكبرى

ولا يقتصر تأثير هذا التطور على شركة "أدوبي" وحدها، بل يمتد ليشمل كل الشركات التي تبيع برامجها بنظام الاشتراك.

فإذا تمكن المطورون من استخدام الذكاء الاصطناعي لتقديم أدوات مجانية جيدة، فسيجد المستخدمون صعوبة في تبرير دفع مبالغ كبيرة شهرياً.

ورغم أن الشركات الكبرى لا تزال تتفوق في الميزات الاحترافية، إلا أن هذه البدائل المجانية تشكل جرس إنذار حقيقي، يدعوها لإعادة التفكير في سياسات تسعيرها وطريقة تعاملها مع عملائها قبل أن تفقد جزءاً كبيراً من حصتها في السوق.