أعلن مجدي عبد الغني، رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، عن تقديم تبرع مالي لصالح أسر ضحايا ومصابي حادث الوراق، في لفتة إنسانية تهدف إلى مساندة المتضررين والوقوف بجانبهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها عقب الحادث.

مجدي عبد الغني يكشف تفاصيل مبادرة جمعية اللاعبين المحترفين

وأكد مجدي عبد الغني، خلال تصريحات تليفزيونية، أن جمعية اللاعبين المحترفين قررت التبرع بمبلغ مالي لصالح ضحايا ومصابي حادث الوراق، في إطار حرص الجمعية على القيام بدورها المجتمعي والإنساني، والمساهمة في تقديم الدعم اللازم للأسر التي تضررت من الحادث الأليم.

وأوضح رئيس جمعية اللاعبين المحترفين، أن هذه الخطوة تأتي انطلاقًا من مسؤولية الجمعية تجاه المجتمع، وحرصها على المشاركة في المبادرات الإنسانية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن المتضررين، خاصة في الأوقات التي تتطلب تضافر الجهود وتقديم مختلف أشكال المساندة.

دور إنساني للوسط الرياضي في دعم أسر الضحايا

وتعكس مبادرة جمعية اللاعبين المحترفين أهمية الدور المجتمعي الذي يمكن أن تقوم به المؤسسات الرياضية والشخصيات العامة، بعيدًا عن الأنشطة والمنافسات الرياضية، من خلال المشاركة في دعم الحالات الإنسانية ومساندة الأسر التي تواجه ظروفًا استثنائية.

وتأتي هذه المبادرة في ظل حالة من التضامن مع أسر ضحايا ومصابي حادث الوراق، حيث تتواصل الدعوات لتقديم المساعدة اللازمة للمصابين وأسر المتوفين، وتوفير سبل الدعم الممكنة لهم خلال الفترة المقبلة.

ويؤكد تحرك جمعية اللاعبين المحترفين أن المسؤولية الإنسانية تظل جزءًا مهمًا من دور المؤسسات الرياضية، وأن تكاتف الجميع يمثل خطوة ضرورية لمساندة المتضررين وتخفيف معاناتهم في مثل هذه الأوقات الصعبة