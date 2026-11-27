حجز منتخب كوت ديفوار تحت 17 عامًا مقعده في دور الـ32 من بطولة كأس العالم للناشئين، المقامة حاليًا في قطر، بعدما حقق فوزًا على نظيره الجامايكي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وشهدت المجموعة الخامسة أيضًا فوز منتخب إيطاليا على أوزبكستان بالنتيجة نفسها، ليحسم المنتخبان الإيطالي والإيفواري بطاقتي التأهل المباشر إلى الأدوار الإقصائية.

ترتيب المجموعة الخامسة في كأس العالم للناشئين

ورفع منتخب كوت ديفوار رصيده إلى 6 نقاط، لينهي مشواره في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة، خلف منتخب إيطاليا الذي تصدر الترتيب بالعلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، بعدما حقق الفوز في مبارياته الثلاث.

في المقابل، احتل منتخب أوزبكستان المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ليترقب موقفه من التأهل ضمن أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث في المجموعات الـ12، بينما تذيل منتخب جامايكا الترتيب دون رصيد من النقاط، بعد خسارته في جميع مبارياته.

نظام التأهل إلى دور الـ32

وتشهد النسخة الحالية من كأس العالم للناشئين مشاركة 48 منتخبًا، جرى توزيعها على 12 مجموعة، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ32، إلى جانب أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، لاستكمال منافسات البطولة بنظام خروج المغلوب.