واصل الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، كتابة التاريخ مع النادي الكتالوني، بعدما قاد فريقه لتحقيق فوز كبير على حساب صباح الأذربيجاني بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما أمس الأربعاء ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا.

وجاء الانتصار ليؤكد الحالة الفنية المميزة التي يعيشها برشلونة تحت قيادة فليك، كما شهد تحقيق المدرب الألماني إنجازًا تاريخيًا على مستوى البطولة الأوروبية، بعدما وصل الفريق إلى هدفه رقم 150 في دوري أبطال أوروبا خلال فترة قيادته.

ووفقًا لشبكة «أوبتا» للإحصائيات، أصبح فليك أسرع مدرب في تاريخ دوري أبطال أوروبا يصل إلى 150 هدفًا مع الفرق التي تولى تدريبها، بعدما حقق هذا الرقم خلال 49 مباراة فقط.

فليك يتفوق على جوارديولا في دوري أبطال أوروبا

ونجح المدير الفني لبرشلونة في تحطيم الرقم القياسي السابق المسجل باسم بيب جوارديولا، مدرب برشلونة ومانشستر سيتي السابق، والذي احتاج إلى 65 مباراة للوصول إلى 150 هدفًا في المسابقة الأوروبية.

وجاء هذا الإنجاز نتيجة الفاعلية الهجومية الكبيرة التي أظهرتها الفرق التي قادها فليك في البطولة، سواء خلال تجربته مع بايرن ميونخ أو فترته الحالية مع برشلونة.

وخلال قيادته للفريق البافاري، خاض فليك 18 مباراة في دوري أبطال أوروبا، سجل خلالها بايرن ميونخ 57 هدفًا، بينما أحرز برشلونة 93 هدفًا تحت قيادته في 31 مباراة، ليصل الإجمالي إلى 150 هدفًا خلال 49 مواجهة.

كيف وصل جوارديولا إلى الرقم القياسي السابق؟

في المقابل، احتاج بيب جوارديولا إلى 65 مباراة للوصول إلى 150 هدفًا في دوري أبطال أوروبا، خلال تجربتيه مع برشلونة وبايرن ميونخ.

وخاض المدرب الإسباني 49 مباراة مع برشلونة في البطولة، سجل خلالها الفريق 116 هدفًا، بينما أحرز بايرن ميونخ 35 هدفًا خلال 16 مباراة تحت قيادته.

ووصل جوارديولا إلى هدفه رقم 150 في دوري أبطال أوروبا خلال مواجهة بايرن ميونخ وروما، التي أقيمت يوم 4 نوفمبر 2015.

وبهذا الإنجاز، يواصل هانز فليك تعزيز مكانته بين أبرز المدربين في تاريخ البطولة الأوروبية، بعدما تفوق على رقم جوارديولا، مستفيدًا من القوة الهجومية التي ظهرت مع بايرن ميونخ وبرشلونة تحت قيادته.