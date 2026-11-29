واصل منتخبنا الوطني، مواليد 2009، ومدربه حسين عبد اللطيف، تدريباته، اليوم، استعدادًا لمواجهة منتخب كولومبيا، في دور الـ32 من منافسات كأس العالم للناشئين.



وشهد المران أجواء حماسية، حيث ظهر اللاعبون بجدية كبيرة ورغبة قوية في تقديم أفضل ما لديهم، والمنافسة على حجز مكان في التشكيل الأساسي للمباراة المرتقبة.

وحضر المران الدكتور وليد درويش، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والمشرف على المنتخب، ورئيس البعثة، إلى جانب شوقي غريب، المدير الفني للاتحاد المصري، وأحمد حسن، قائد منتخب مصر السابق، ومدير المنتخب الأولمبي، وذلك لدعم ومؤازرة اللاعبين قبل المواجهة المهمة أمام كولومبيا.