تحتل بي ام دبليو Z4 مكانة مميزة ضمن سيارات العلامة الألمانية الرياضية، بعدما قدمت الشركة هذا الطراز للمرة الأولى خلال معرض باريس الدولي للسيارات في سبتمبر 2002، ليكون امتداداً لسيارات الرودستر ذات المقعدين التي تركز على متعة القيادة المكشوفة.

ومنذ ظهور الجيل الأول، مرت السيارة بعدة مراحل تطوير شملت التصميم الخارجي والتقنيات المستخدمة ومنظومات الحركة، مع تقديم خيارات متنوعة من المحركات والقدرات الفنية، وصولاً إلى إصدار M40i الذي يجمع بين المحرك سداسي الأسطوانات والأداء الرياضي ونظام السقف القماشي القابل للفتح والإغلاق.

بي ام دبليو Z4

تطور التصميم عبر ثلاثة أجيال من Z4

بدأت قصة السيارة بالجيل الأول الذي حمل الرمز E85، وركز على التصميم الرياضي التقليدي مع غطاء محرك طويل وخلفية قصيرة ومقعدين، قبل أن تقدم بي ام دبليو نسخة كوبيه بسقف ثابت عام 2006.

بي ام دبليو Z4

وظهر الجيل الثاني E89 في ديسمبر 2008، وشهد تحولاً مهماً باستخدام سقف معدني قابل للطي كهربائياً، ليجمع بين طبيعة السيارات المكشوفة والكوبيه عند إغلاق السقف.

بي ام دبليو Z4

أما الجيل الثالث G29، فقد ظهر عالمياً في أغسطس 2018، وعاد إلى استخدام السقف القماشي الذي يمكن فتحه أو إغلاقه كهربائياً خلال نحو 10 ثوانٍ أثناء القيادة بسرعات تصل إلى 50 كم/س، واستمر هذا الجيل في تطوير شخصية Z4 من خلال تحديثات التصميم والتجهيزات.

أبعاد بي ام دبليو Z4

تأتي بي ام دبليو Z4 بطول يبلغ 4,324 مم، وعرض يصل إلى 1,864 مم، وارتفاع يبلغ 1,303 مم، بينما تمتد قاعدة العجلات إلى 2,470 مم، ويتراوح وزن السيارة دون ركاب بين 1,550 و1,625 كجم.

بي ام دبليو Z4

محرك سداسي الأسطوانات بقوة 340 حصاناً

تحصل فئة M40i على محرك بنزين سداسي الأسطوانات I6 بسعة 3.0 لتر، مزود بشاحن توربيني، وينتج قوة تصل إلى 340 حصاناً، مع عزم دوران أقصى يبلغ 500 نيوتن متر.

ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات، مع نظام دفع خلفي RWD، وتستطيع السيارة التسارع من الثبات إلى 100 كم/س خلال 4.5 ثانية، بينما تبلغ سرعتها القصوى 250 كم/س.