أعلنت جوجل إصلاح خلل برمجي تسبب في استهلاك تبويب Gemini داخل متصفح Chrome لأكثر من 5 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، حتى عندما لا يكون المتصفح قيد الاستخدام، ووفقاً لتقارير نشرته المواقع التقنية ، استندت المعلومة إلى شكاوى المستخدمين ورد رسمي من جوجل.

تبويب Gemini يستهلك ذاكرة ضخمة

لاحظ المستخدمون أن علامة تبويب Gemini في Chrome تستهلك أكثر من 5 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، وهي الذاكرة المؤقتة التي يستخدمها الجهاز لتشغيل البرامج وتخزين البيانات قيد الاستخدام، وأدى ذلك إلى شعور بعض المستخدمين ببطء غير معتاد في المتصفح.

ورد حساب جوجل الرسمي على شكاوى المستخدمين في موقع Reddit، وأكد أن المشكلة تم حلها، لكن الشركة لم تكشف عن السبب المحدد للخلل، فيما تحقق مصادر مستقلة من التحسن.

كيفية فحص استهلاك الذاكرة في Chrome

يوفر متصفح Chrome أدوات لفحص استهلاك الذاكرة لكل تبويب وامتداد وعملية تعمل في الخلفية.

ويمكن للمستخدمين على ويندوز أو لينكس فتح مدير المهام داخل المتصفح بالضغط على مفتاحي Shift وEsc معاً.

كما يمكن الوصول إلى المدير من قائمة النقاط الثلاث، ثم اختيار «المزيد من الأدوات»، ثم «مدير المهام».

ويسمح ذلك بفرز البيانات حسب عمود «استخدام الذاكرة» لتحديد التبويبات أو العمليات الأكثر استهلاكاً.

إيقاف التبويبات وتفعيل توفير الذاكرة

يمكن للمستخدمين تفعيل عرض استخدام الذاكرة عند تمرير مؤشر الماوس فوق أي تبويب مفتوح.

وإذا لم تظهر المعلومة، يمكن الانتقال إلى «الإعدادات»، ثم «المظهر»، وتشغيل خيار «عرض استخدام الذاكرة لعلامة التبويب».

وعند اكتشاف تبويب يستهلك ذاكرة كبيرة، يمكن تحديده في مدير مهام Chrome والضغط على «إنهاء المهمة» لإيقافه. لكن التقرير حذر من أن أي عمل غير محفوظ داخل ذلك التبويب قد يُفقد.

وتوفر ميزة «توفير الذاكرة» في «الإعدادات» ثم «الأداء» إغلاقاً تلقائياً للتبويبات غير النشطة لتحرير الذاكرة.

لكنها قد لا تكون مفيدة إذا كان التبويب الأكثر استهلاكاً هو الذي يستخدمه المستخدم حالياً.