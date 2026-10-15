بسنت شوقي تتألق برفقة زوجها محمد فراج بإطلالة مبهجة في مهرجان الجونة السينمائي

شهدت السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي ظهوراً مميزاً ولافتاً للنجمة بسنت شوقي برفقة زوجها النجم محمد فراج وقد شكلا ثنائياً ساحراً خطف أنظار الحاضرين وعدسات المصورين منذ لحظة وصولهما وسط أجواء مفعمة بالحيوية والبهجة.

تألقت بسنت شوقي بفستان طويل وفاخر بلون أصفر مشرق وجذاب، تميز الفستان بقصة كلاسيكية راقية ذات تنورة واسعة ومنفوشة قليلاً تضفي طابعاً ملكياً، مع حمالات عريضة وياقة دائرية مزينة بتطريزات فضية وكريستالية براقة زادت من فخامة التصميم.

وأكملت إطلالتها بمجوهرات ناعمة ومتناسقة شملت أقراطاً لامعة وخواتم رقيقة، مع الابتعاد عن التكلف لإبراز جمال الفستان، اعتمدت بسنت تسريحة شعر مرفوعة ومرتبة بعناية على شكل كعكة كلاسيكية أنيقة، مما أبرز ملامح وجهها بوضوح وأضفى لمسة من الرقي على مظهرها.

اختارت مكياجاً هادئاً ودافئاً يرتكز على إبراز جمال عينيها مع أحمر شفاه هادئ، متناغم تماماً مع أجواء المهرجان الساحرة.

ظهر النجم محمد فراج بجانب زوجته بإطلالة كلاسيكية أنيقة باللون الأسود، حيث ارتدى بدلة توكسيدو سوداء بتصميم عصري مع قميص أسود وربطة عنق (بيبيون) سوداء متناسقة، عاكساً بدعمه الدائم وحضورهما المتألق معاً في المحافل الفنية.