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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

آخر موعد للتقديم.. سكن لكل المصريين 9 بالإيجار

سكن لكل المصريين 9 بالإيجار
سكن لكل المصريين 9 بالإيجار
محمد غالي

تقترب المهلة المحددة للتقديم على وحدات مبادرة «سكن لكل المصريين 9» بنظام الإيجار من نهايتها، مع استمرار اهتمام المواطنين بالتعرف على شروط الحجز وقيمة التأمين الشهري والمقدم المطلوب، إلى جانب أماكن الوحدات ومساحاتها والفئات المستحقة للتقديم.

آخر موعد للتقديم.. سكن لكل المصريين 9 بالإيجار

ومن المقرر أن يستمر استقبال طلبات الحجز حتى يوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، ضمن طرح يتضمن 25 ألف وحدة سكنية بنظامين مختلفين، هما الإيجار والإيجار المنتهي بالتملك، وفقا للتفاصيل المعلنة.

آخر موعد للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 9

ينتهي التقديم على وحدات «سكن لكل المصريين 9» يوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2026، بعدما بدأ استقبال الطلبات خلال شهر سبتمبر الماضي.

ويتعين على الراغبين في الحجز مراجعة كراسة الشروط الخاصة بالنظام الذي يرغبون في التقديم عليه، وتجهيز المستندات المطلوبة قبل انتهاء المهلة، مع التأكد من استيفاء الضوابط المحددة لكل فئة.

تفاصيل طرح 25 ألف وحدة سكنية

يتضمن الإعلان الجديد 25 ألف وحدة سكنية موزعة على نظامين، وفقا لما أعلنته الجهات المختصة.

- 15 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار، يطرحها صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
- 10 آلاف وحدة سكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتملك، تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

ويخضع كل نظام لكراسة شروط مستقلة، نظرا لاختلاف إجراءات التقديم والتعاقد والضوابط المنظمة للاستفادة من الوحدات، كما لا يسمح بالتقديم على النظامين معا ضمن الطرح نفسه وفقا للتفاصيل المعلنة.

آخر موعد للتقديم.. سكن لكل المصريين 9 بالإيجار

قيمة تأمين شقق سكن لكل المصريين 9

يسدد المواطن المتقدم لحجز وحدة سكنية بنظام الإيجار مبلغ 10 آلاف جنيه كتأمين للوحدة، وفقا للتفاصيل المعلنة عن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9».

ويعادل مبلغ التأمين قيمة 3 أشهر من الإيجار المحدد للوحدة المخصصة، وفقا لما ورد في بيانات الطرح.

كما يمكن استرداد مبلغ التأمين البالغ 10 آلاف جنيه بعد انتهاء مدة الإيجار أو في حالة رفض الطلب، وفقا للشروط والأحكام المنظمة لعملية الحجز والتعاقد.

قيمة إيجار شقق الإسكان الاجتماعي 2026

تحدد القيمة الإيجارية لوحدات الإسكان الاجتماعي وفقا للضوابط الواردة في الإعلان وكراسة الشروط، مع مراعاة دخل الأسرة وقدرتها على سداد الالتزامات الشهرية.

وبحسب البيانات المعلنة، لا تزيد القيمة المستقطعة شهريا لسداد الإيجار على 25% من إجمالي دخل المتقدم، مع حد أدنى يبلغ 1500 جنيه داخل المحافظات.

وينبغي للراغبين في الحجز مراجعة كراسة الشروط للتعرف على القيمة المحددة للوحدة وشروط الاستفادة من الدعم، إذ تختلف التفاصيل وفقا لنظام التعاقد والضوابط المطبقة.

أماكن ومساحات شقق سكن لكل المصريين 9

تتوزع الوحدات المطروحة ضمن إعلان الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار على عدد من المواقع بالمحافظات والمدن الجديدة، إلى جانب وحدات منفذة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وتشمل خريطة الوحدات المعلنة ما يلي.

- 8464 وحدة سكنية بالمحافظات.
- 3256 وحدة سكنية بالمدن الجديدة.
- 3280 وحدة منفذة ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
- 8384 وحدة بمساحة 90 مترا مربعا.
- 80 وحدة بمساحة 75 مترا مربعا بالمحافظات.

ويجب الرجوع إلى كراسة الشروط لمعرفة المواقع التفصيلية للوحدات المتاحة، والتأكد من انطباق شروط الحجز على الوحدة والنظام المطلوبين.

آخر موعد للتقديم.. سكن لكل المصريين 9 بالإيجار

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي بنظام الإيجار

حدد الإعلان مجموعة من الشروط والضوابط المنظمة للتقديم على وحدات صندوق الإسكان الاجتماعي، بهدف توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة، وتشمل الشروط المعلنة ما يلي.

- ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عاما وألا يزيد على 35 عاما عند نهاية الإعلان الخاص بوحدات صندوق الإسكان الاجتماعي.
- ألا يتجاوز صافي إجمالي مصادر الدخل الحد الأقصى المقرر، والبالغ 16 ألف جنيه شهريا للأسرة.
- الالتزام بالشروط والضوابط الواردة في كراسة الشروط.
- تقديم المستندات المطلوبة لإثبات الهوية والدخل والحالة الاجتماعية.

وتختلف بعض شروط وضوابط التقديم على وحدات الإيجار المنتهي بالتملك عن شروط نظام الإيجار، لذلك يتعين على المواطنين مراجعة كراسة الشروط الخاصة بالنظام المستهدف قبل بدء إجراءات الحجز.

خطوات مهمة قبل انتهاء الحجز

مع اقتراب الموعد النهائي للتقديم في 28 أكتوبر 2026، ينصح الراغبون في الاستفادة من المبادرة بمراجعة بياناتهم والتأكد من استيفاء شروط العمر والدخل، وتجهيز المستندات المطلوبة، والاطلاع على تفاصيل الوحدة ونظام التعاقد قبل استكمال إجراءات الحجز.

كما يجب الاعتماد على البيانات المنشورة عبر القنوات الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للتحقق من أي تحديثات تتعلق بمواعيد التقديم أو الشروط أو المستندات المطلوبة.

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