إخلاء منزل به شروخ وميول في أبوتشت والمحافظ يوجه بتوفير سكن بديل للأسرة

تلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت بقنا، بلاغًا من أحد المواطنين بقرية النجمة والحمران يفيد بوجود شروخ وميول في منزله، حيث تم الإنتقال إلى الموقع بحضور لجنة من الإدارة الهندسية ومقاول عملية الصرف الصحي بالمنطقة للمعاينة على الطبيعة.

وأوضح سيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، بأنه تبين من الفحص أن المنزل مقام قبل العمل بأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008، وليس له أي مخالفات بناء سابقة، ويقع داخل الحيز العمراني للقرية، وهو عبارة عن مبنى مكون من 4 طوابق على مساحة 45 متراً مربعاً.

وأشار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، إلى أنه بناء على توجيهات محافظ قنا، وحرصاً على السلامة العامة، تم إخطار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالمحافظة، والتي قامت بدورها بالمعاينة الميدانية للمنزل بواسطة عدد من الاستشاريين والمهندسين أعضاء اللجنة، وجاري إعداد التقرير النهائي في هذا الشأن.

إخلاء المبنى

ولفت تمساح، إلى أنه تم إخطار مركز شرطة أبوتشت لسرعة إخلاء المبنى، حيث جرى التنسيق مع المواطن لاستئجار سكن بديل للأسرة، بالإضافة إلى إخطار شركات المرافق من المياه، والكهرباء، والاتصالات، لفصل المرافق عن المنزل تمهيداً لاتخاذ كافة الإجراءات الهندسية والقانونية اللازمة فور صدور التقرير النهائي للجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وسط متابعة الموقف الميداني أولاً بأول حتى تمام تأمين المنطقة.



من جانبه وجه اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بالتعامل الفوري مع كافة بلاغات الشكاوى المتعلقة بسلامة المنشآت والأرواح بمختلف مراكز ومدن المحافظة، مؤكداً على ضرورة التنسيق بين الوحدات المحلية والأجهزة التنفيذية والجهات المعنية لاتخاذ التدابير الاحترازية العاجلة حمايةً لأمن وسلامة المواطنين.

