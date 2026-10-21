تشكيل لجنة لمعاينة العقار المنهار بالإسكندرية وتوفير سكن بديل لـ٨ أسر

وجّه المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، بتشكيل لجنة هندسية برئاسة الدكتور علاء مرسي، لمعاينة موقع الحادث والوقوف على الحالة الإنشائية للعقارات المحيطة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية لتأمين المنطقة، تم إخلاء العقارين المجاورين للعقار المنهار، واللذين تقطنهما 8 أسر، حرصًا على سلامة السكان ومنع تعرضهم لأي مخاطر محتملة.

كما تم توفير بديل مؤقت للأسر التي جرى إخلاؤها، من خلال أعضاء مجلس النواب عن الدائرة، لحين التعامل مع تداعيات الحادث واتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لنتائج المعاينات الهندسية.

وفي إطار جهود الدعم الإنساني، يتواصل تواجد فرق الهلال الأحمر المصري ومديرية التضامن الاجتماعي بموقع الحادث، لمتابعة أوضاع الأسر المتضررة والوقوف على احتياجاتها، وتقديم أوجه الدعم والمساندة اللازمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

كما يتولى مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسكندرية المتابعة اللحظية للحادث على مدار الساعة، والتنسيق المباشر مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بوزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء، لضمان سرعة تبادل المعلومات وتنسيق جهود الجهات المعنية وتوفير الدعم الفني واللوجستي اللازم.

وتواصل محافظة الإسكندرية متابعة الموقف بالتنسيق مع الجهات المعنية، مع اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين المنطقة والحفاظ على سلامة المواطنين، على أن يتم الإعلان عن أي مستجدات فور توافرها.