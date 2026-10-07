آخر موعد لحجز شقق الإيجار سكن لكل المصريين9.. الرابط والشروط

مازالت وزارة الإسكان تتلقى طلبات الراغبين في حجز شقق الإيجار سكن لكل المصريين9 التي تم طرحها الشهر الماضي ومازال التقديم مستمرا عبر منصة مصر الرقمية.



آخر موعد لحجز شقق الإيجار سكن لكل المصريين 9

‎بدأ استقبال طلبات المواطنين الراغبين في حجز وحدات مشروع «سكن لكل المصريين 9» يوم الأحد 20 سبتمبر 2026، ويستمر التقديم حتى الأربعاء 28 أكتوبر 2026، وفقًا للقواعد والمواعيد الواردة في كراسة الشروط الخاصة بالطرح.

‎رابط تحميل كراسة شروط شقق الإسكان الإجتماعي2026



‎وتتضمن كراسة الشروط البيان التفصيلى للمدن والمشروعات والوحدات المطروحة ومساحاتها والقيم الإيجارية الشهرية ومصروفات الصيانة، وكافة الضوابط المنظمة للتخصيص والتعاقد والاستلام، وذلك بالنسبة للوحدات المنفذة، كما ستتضمن كراسة شروط خاصة بالوحدات المزمع تنفيذها كافة تفاصيل المشروعات والمدن التى يشملها الطرح، وآليات السداد الخاصة بها، ويمكن تحميلها من خلال هذا الرابط.

‎شروط حجز وحدات سكن لكل المصريين 9



‎وتتضمن شروط الاستفادة من الطرح سداد مصروفات تسجيل قدرها 350 جنيهًا غير مستردة، وأن يكون سن المتقدم من 21 إلى 35 عامًا في تاريخ نهاية الإعلان، وأن يكون من المواطنين منخفضي الدخل المستحقين لنظام الإيجار.



‎كما يشترط ألا يزيد صافي دخل جميع مصادر دخل الأسرة على 16 ألف جنيه شهريًا، مع تقديم المستندات والبيانات المطلوبة بشكل صحيح، وعدم السماح للأسرة بحجز أكثر من وحدة سكنية ضمن الإعلان.



‎ويتعين كذلك سداد تأمين الوحدة بقيمة 10 آلاف جنيه، إلى جانب الالتزام بسداد مقدم الحجز وباقي المبالغ والمصروفات في المواعيد المحددة بكراسة الشروط.



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المستندات المطلوبة للتقديم في سكن لكل المصريين 9



‎ووضعت الوزارة عدد من المستندات المطلوبة للتقديم في مبادرة سكن لكل المصريين 9 وهي :

‎- بطاقة الرقم القومي سارية للمتقدم والزوجة.

‎- مفردات المرتب للعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص أو شهادة من محاسب قانوني لأصحاب المهن الحرة والأنشطة التجارية.

‎- إيصال شراء كراسة الشروط.

‎- إيصال سداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية.

‎- قسيمة الزواج أو الطلاق أو شهادة الوفاة حسب الحالة الاجتماعية.

‎شهادات ميلاد الأبناء إن وجدوا.

‎إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي «كهرباء، غاز، أو مياه».

‎خطوات حجز شقق الإيجار سكن لكل المصريين 9 على مصر الرقمية



‎وتتم عملية التقديم عبر مسكن من خلال عدد من الخطوات وذلك على النحو التالي:

‎-الدخول إلى منصة «مصر الرقمية» هنــــــــــا، وإنشاء حساب جديد باستخدام البيانات الشخصية المطلوبة.

-تفعيل الحساب من خلال رمز التحقق المرسل إلى رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني.

-اختيار الطرح والمدينة المراد التقديم عليها، ثم الاطلاع على كراسة الشروط والتعرف على المساحات والأسعار ونظم السداد.

-استخراج كود أو رقم الاستمارة الخاص بالسداد، ثم دفع مقدم جدية الحجز والمصروفات وفق وسائل السداد المعتمدة.

-رفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا، التي تختلف وفقًا لطبيعة كل طرح.

-مراجعة جميع البيانات والمستندات والتأكد من صحتها قبل تأكيد طلب الحجز.

-متابعة حالة الطلب ونتائج الحجز من خلال منصة «مصر الرقمية».

ما أماكن وحدات سكن لكل المصريين 9؟

يضم الطرح الجديد لمشروع «سكن لكل المصريين 9» وحدات سكنية بمساحات مختلفة موزعة على عدد من المحافظات والمدن الجديدة، وتشمل الوحدات المطروحة مساحة 90 مترًا مربعًا في مجموعة من المحافظات.

وتتواجد الوحدات ذات المساحة 90 مترًا مربعًا في محافظات: «القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والمنوفية، ودمياط، والإسماعيلية، والسويس، والبحيرة، وبني سويف، والفيوم، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، ومطروح».

كما يضم الطرح وحدات بمساحة 75 مترًا مربعًا في مدن: «حدائق العاصمة، والعبور الجديدة، وأخميم الجديدة»، إلى جانب وحدات أخرى وفقًا لما تتضمنه كراسة الشروط.

وبذلك تختلف أماكن ومساحات الوحدات المطروحة وفقًا للمحافظات والمدن المحددة ضمن الطرح، ويتعين على المتقدم الاطلاع على كراسة الشروط لمعرفة تفاصيل الوحدة والمدينة المراد الحجز بها.