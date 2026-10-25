يقترب من النهاية.. تفاصيل وموعد نهاية حجز «سكن لكل المصريين 9» الإيجار

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، استقبال طلبات المواطنين الراغبين في التقديم على إعلان المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9» الخاص بمحور الإيجار، والذي يطرح 15 ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات والمدن الجديدة ومبادرة «حياة كريمة».

أولاً: الموعد النهائي للتقديم وسداد المصروفات

وأكدت البيانات الرسمية الصادرة عن الصندوق جدول التقديم الزمني لكافة الفئات كالتالي:

• ذوو الهمم: خُصصت لهم الفترة من الأحد 20 سبتمبر 2026 حتى الأحد 27 سبتمبر 2026 بشكل أسبق للتقديم.



• كافة المواطنين (بمن فيهم ذوو الهمم): بدأ التقديم الإتاحي الشامل من الاثنين 28 سبتمبر 2026.

• الموعد النهائي لغلق باب التقديم: يُغلق باب التسجيل والحجز رسمياً بنهاية يوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2026.

ثانياً: خطوات التقديم الرسوم وتأمين الحجز

ويتم التقديم إلكترونياً بالكامل لضمان الحوكمة وتيسير الإجراءات:

1. كراسة الشروط والتسجيل: إتاحة كراسة الشروط عبر المنصة الرقمية

(www.digital.gov.eg)، حيث يتعين على المتقدم إنشاء حساب شخصي، رفع المستندات، وتسجيل البيانات.

2. مصروفات التسجيل: سداد مبلغ 365 جنيهاً (مصروفات تسجيل غير قابلة للاسترداد) عبر الوسائل الرقمية المتاحة بالمنصة.

3. مبلغ تأمين الحجز: سداد مبلغ 10 آلاف جنيه كدفعة تأمين للوحدة المطلوب استئجارها عبر مكاتب البريد المميكنة بالمدن والمحافظات المطروحة، على أن يُسترد المبلغ عقب انتهاء مدة الإيجار أو في حال رفض الطلب وفق الشروط.

ثالثاً: شروط المتقدمين وحدود الدخل والتسهيلات المالية

وحددت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ضوابط وأطر الدعم المقدم كالتالي:

• السن: ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاماً ولا يزيد عن 35 عاماً في تاريخ نهاية الإعلان (28 أكتوبر 2026).

• الحد الأقصى للدخل: ألا يتجاوز صافي الدخل الشهري من كافة المصادر 16 ألف جنيه للأسرة.

• الدعم المالي المباشر: يقدم الصندوق دعماً لسداد قيمة الإيجار يصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى طوال مدة الإيجار، ويحدد المبلغ بناءً على مستوى دخل المستفيد ومساحة الوحدة.

رابعاً: التوزيع الجغرافي ومساحات الوحدات المطروحة (15 ألف وحدة)

ويتوزع الطرح الشامل على 3 محاور رئيسية تناسب الشرائح المختلفة:

1. وحدات المحافظات (8,464 وحدة):

• مساحة 90 م² (3 غرف وصالة - 8,384 وحدة): تتواجد بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، دمياط، الإسماعيلية، السويس، البحيرة، بني سويف، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، مرسى مطروح).

• مساحة 75 م² (غرفتان وصالة - 80 وحدة): تتوفر حصرياً بمحافظة المنيا.

2. وحدات المدن الجديدة (3,256 وحدة):

• مساحة 90 م² (2,606 وحدات): تتوفر بمدن (أكتوبر الجديدة، 15 مايو، العبور الجديدة، برج العرب الجديدة، السادات، النوبارية الجديدة، الفيوم الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، أخميم الجديدة، قنا الجديدة، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة، غرب قنا).

• مساحة 75 م² (650 وحدة): تتوفر بمدن (حدائق العاصمة، العبور الجديدة، أخميم الجديدة).



3. وحدات قرى ومراكز «حياة كريمة» (3,280 وحدة):

تتراوح المساحات بين 96 م² و100 م²، وتتوزع بالمناطق والمراكز المنفذة بالمبادرة الرئاسية داخل 11 محافظة هي: (الجيزة، المنوفية، الغربية، الأقصر، كفر الشيخ، قنا، سوهاج، البحيرة، الدقهلية، المنيا، الشرقية).