قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحكومة: الموافقة على عدد من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص
تصعيد جديد في الخليل.. إسرائيل تمنع ألفي فلسطيني من العودة إلى منازلهم حتى انتهاء العملية العسكرية
الاشتباه في إسرائيل.. هجمات غامضة تستهدف أنظمة دفاع جوي إيرانية بالعراق
بعد استئناف تشغيله.. الفصائل اليمنية تحذر من السفر عبر مطار الملك خالد
وزير الصحة: تعميم منظومة وطنية آمنة للإبلاغ عن الأحداث العارضة والأخطاء الطبية
تسوية غرامات مزارعي الأرز.. قرار يخفف الأعباء عن الفلاحين ويحافظ على المياه
حمزة عبدالكريم ليس الأول.. نجوم عرب شاركوا في كلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد
ليلة حزينة بالمنيا.. وفاة لاعبتين وإصابة العشرات في حادثين.. وتحرك من محافظي المنيا وأسيوط لمتابعة المصابين
هبوط جماعي بالبورصة المصرية.. EGX100 يخسر 10% وإيقاف التداول 30 دقيقة
ركين سعد: بومة فيلم صعب وأرهقني ذهنيا وجسديا.. خاص
9 لاعبين.. الغيابات تضرب برشلونة وريال مدريد قبل كلاسيكو الأرض
بمشاركة 2500 جندي.. أكبر مناورة إنزال جوي «بريطانية - فرنسية» في ألمانيا | اعرف السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

يقترب من النهاية.. تفاصيل وموعد نهاية حجز «سكن لكل المصريين 9» الإيجار

الإسكان
الإسكان
قسم الخدمات

تواصل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، استقبال طلبات المواطنين الراغبين في التقديم على إعلان المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 9» الخاص بمحور الإيجار، والذي يطرح 15 ألف وحدة سكنية في مختلف المحافظات والمدن الجديدة ومبادرة «حياة كريمة».

أولاً: الموعد النهائي للتقديم وسداد المصروفات

وأكدت البيانات الرسمية الصادرة عن الصندوق جدول التقديم الزمني لكافة الفئات كالتالي:
•    ذوو الهمم: خُصصت لهم الفترة من الأحد 20 سبتمبر 2026 حتى الأحد 27 سبتمبر 2026 بشكل أسبق للتقديم.

سحب شقق الإسكان الاجتماعي


•    كافة المواطنين (بمن فيهم ذوو الهمم): بدأ التقديم الإتاحي الشامل من الاثنين 28 سبتمبر 2026.
•    الموعد النهائي لغلق باب التقديم: يُغلق باب التسجيل والحجز رسمياً بنهاية يوم الأربعاء الموافق 28 أكتوبر 2026.

ثانياً: خطوات التقديم الرسوم وتأمين الحجز

ويتم التقديم إلكترونياً بالكامل لضمان الحوكمة وتيسير الإجراءات:
1.    كراسة الشروط والتسجيل: إتاحة كراسة الشروط عبر المنصة الرقمية

تحذير لمستفيدي الإسكان الاجتماعي.. استلم شقتك بهذا الموعد قبل إلغاء التخصيص

 (www.digital.gov.eg)، حيث يتعين على المتقدم إنشاء حساب شخصي، رفع المستندات، وتسجيل البيانات.
2.    مصروفات التسجيل: سداد مبلغ 365 جنيهاً (مصروفات تسجيل غير قابلة للاسترداد) عبر الوسائل الرقمية المتاحة بالمنصة.
3.    مبلغ تأمين الحجز: سداد مبلغ 10 آلاف جنيه كدفعة تأمين للوحدة المطلوب استئجارها عبر مكاتب البريد المميكنة بالمدن والمحافظات المطروحة، على أن يُسترد المبلغ عقب انتهاء مدة الإيجار أو في حال رفض الطلب وفق الشروط.

الإسكان الاجتماعي

ثالثاً: شروط المتقدمين وحدود الدخل والتسهيلات المالية

وحددت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، ضوابط وأطر الدعم المقدم كالتالي:
•    السن: ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاماً ولا يزيد عن 35 عاماً في تاريخ نهاية الإعلان (28 أكتوبر 2026).
•    الحد الأقصى للدخل: ألا يتجاوز صافي الدخل الشهري من كافة المصادر 16 ألف جنيه للأسرة.
•    الدعم المالي المباشر: يقدم الصندوق دعماً لسداد قيمة الإيجار يصل إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى طوال مدة الإيجار، ويحدد المبلغ بناءً على مستوى دخل المستفيد ومساحة الوحدة.

رابعاً: التوزيع الجغرافي ومساحات الوحدات المطروحة (15 ألف وحدة)

ويتوزع الطرح الشامل على 3 محاور رئيسية تناسب الشرائح المختلفة:
1. وحدات المحافظات (8,464 وحدة):
•    مساحة 90 م² (3 غرف وصالة - 8,384 وحدة): تتواجد بمحافظات (القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنوفية، دمياط، الإسماعيلية، السويس، البحيرة، بني سويف، الفيوم، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، مرسى مطروح).
•    مساحة 75 م² (غرفتان وصالة - 80 وحدة): تتوفر حصرياً بمحافظة المنيا.
2. وحدات المدن الجديدة (3,256 وحدة):
•    مساحة 90 م² (2,606 وحدات): تتوفر بمدن (أكتوبر الجديدة، 15 مايو، العبور الجديدة، برج العرب الجديدة، السادات، النوبارية الجديدة، الفيوم الجديدة، المنيا الجديدة، أسيوط الجديدة، سوهاج الجديدة، أخميم الجديدة، قنا الجديدة، طيبة الجديدة، أسوان الجديدة، غرب قنا).
•    مساحة 75 م² (650 وحدة): تتوفر بمدن (حدائق العاصمة، العبور الجديدة، أخميم الجديدة).

موعد فتح باب حجز وحدات الإسكان الاجتماعي 2026


3. وحدات قرى ومراكز «حياة كريمة» (3,280 وحدة):
تتراوح المساحات بين 96 م² و100 م²، وتتوزع بالمناطق والمراكز المنفذة بالمبادرة الرئاسية داخل 11 محافظة هي: (الجيزة، المنوفية، الغربية، الأقصر، كفر الشيخ، قنا، سوهاج، البحيرة، الدقهلية، المنيا، الشرقية).

الإسكان الاجتماعي سكن لكل المصريين 9 حجز سكن لكل المصريين وحدات الإيجار نظام الإيجار صندوق الإسكان الاجتماعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فتوح

رد فعل غير مُتوقع من «فتوح» بعد هجوم جماهير الزمالك ضده في مباراة الجيش الرواندي.. ماذا فعل؟

الاهلي

منتخب مصر يحسم موقفه من استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني من الأهلي .. تفاصيل

الدولار

ارتفاع جديد في أسعار الدولار مستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الزمالك والأهلي

سامي هلهل يُفجّر مفاجأة بشأن ركلتي جزاء الزمالك ويكشف اختلاف معايير التحكيم

الاهلي

«قرصة ودن» .. إبراهيم فايق يكشف كواليس استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني من الأهلي

بيراميدز

نجم الزمالك السابق: بدلاء بيراميدز أفضل من فرقة الأهلي الأساسية

حرب في اليمن

غارات جوية على مدينة التربة بتعز.. ومواجهات مسلحة بين قوات الحوثيين في «إب» اليمنية

مشغولات ذهبية

أدنى مستوى منذ 3 شهور.. هبوط قوي في أسعار الذهب بالأسواق

ترشيحاتنا

اسبوع القاهرة للمياه

مشاركة دولية واسعة في النسخة التاسعة من أسبوع القاهرة للمياه 2026

عباس عراقجي

وزير الخارجية الإيراني : مضيق هرمز لن يعود إلى وضعه قبل الحرب

الأدوية

هيئة الدواء: الإبلاغ الإلكتروني عن الآثار الجانبية يعزز سلامة استخدام الأدوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد