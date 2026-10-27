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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الطحان: دار الإفتاء تطلق منصة «حصين» للذكاء الاصطناعي لتقديم الفتاوى الموثوقة بـ 14 لغة

دار الإفتاء
دار الإفتاء
محمود زيدان

أكد الدكتور محمود الطحان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الدار تواصل دورها الريادي في تجديد الخطاب الديني والإفتائي، من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم الفتاوى الموثوقة ومواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة.

وأوضح الطحان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حسام الدين حسين ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع على قناة «المحور» أن دار الإفتاء أطلقت منصة للذكاء الاصطناعي تحمل اسم «حصين»، انطلاقًا من شعار «تراث من سبقوا، وحصن من لحقوا»، بهدف إتاحة الفتاوى الشرعية المستندة إلى التراث الإفتائي الموثق للدار، في ظل تزايد اعتماد المستخدمين على أدوات الذكاء الاصطناعي للحصول على المعلومات الدينية والإجابات المتعلقة بالفتاوى.

وأشار إلى أن دار الإفتاء المصرية تُعد من أعرق المؤسسات الإفتائية في العالم، إذ يمتد تاريخها لأكثر من 130 عامًا، شهدت خلالها صدور ملايين الفتاوى على أيدي نخبة من العلماء الذين التزموا بالمنهج الإسلامي الوسطي، الذي يمثله الأزهر الشريف.

وأضاف أن القائمين على منصة «حصين» اعتمدوا على الفتاوى الرسمية الصادرة عن دار الإفتاء المصرية، والمسجلة في سجلاتها والمختومة والموقعة من المفتين، لتكون المصدر الحصري الذي تستند إليه المنصة في تقديم إجاباتها، بما يضمن موثوقية المحتوى الديني ويحد من تقديم إجابات غير مستندة إلى مرجعية إفتائية معتمدة.

وشدد أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية على أن المنصة تحقق هدفين أساسيين، هما المسؤولية والشفافية، موضحًا أن الفتاوى المقدمة من خلالها منشورة في سجلات الدار، ويمكن معرفة الجهة التي أصدرتها والمرجعية التي تستند إليها.

ولفت إلى أن المنصة تتيح للمستخدمين طرح أسئلتهم باللغة العربية العامية أو بعدد من اللغات الأجنبية، من بينها الإنجليزية والفرنسية والإسبانية والألمانية، موضحًا أنها تدعم حاليًا نحو 14 لغة، مع العمل على تطويرها وإضافة لغات أخرى لتوسيع نطاق الاستفادة منها والوصول إلى المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

دار الإفتاء الإفتاء الفتوى حصين الأخبار

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