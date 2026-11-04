ترامب يمنح تأشيرة لوالدة صبي غاني قُـ تل في نيويورك لحضور جنازته

غادرت والدة صبي غاني قتل في نيويورك إلى الولايات المتحدة ​اليوم الأربعاء، بعد تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ‌ترامب لمنحها تأشيرة سفر لحضور جنازته.

ترامب يمنح والدة صبي تأشيرة دخول لأمريكا

وذكرت وزارة الخارجية الغانية في بيان صدر في ​30 أكتوبر أن جافيتس ​فريمبونج، وهو فتى من غانا يبلغ من ⁠العمر 15 عاما، قتل بالرصاص على أيدي ​مسلحين مجهولين في 29 أكتوبر في ​حي برونكس بمدينة نيويورك، أثناء توجهه إلى المدرسة.

وأفادت وكالة أسوشيتد برس بأن فريمبونج كان يقيم مع والده ​في الولايات المتحدة بعد انتقاله من غانا ​إليها العام الماضي.

وجاء تدخل ترامب لمنح والدة الصبي، دوريس أدو ‌جيامفي، ⁠تأشيرة دخول عقب مكالمة هاتفية مع رئيس بلدية نيويورك زهران مامداني، الذي طلب مساعدته للسماح لها بحضور جنازة ابنها برفقة أقاربها.

وقالت جيامفي ​لمسؤولي الشؤون ​الخارجية الذين ⁠رافقوها إلى المطار " أريد العدالة لابني.. هذا كل ما في الأمر".

وأضافت ​أنها كانت تأمل أن يدرس ابنها ​ليصبح ⁠طبيبا بعد انتقاله إلى الولايات المتحدة.

ودعت غانا إلى إجراء تحقيق شامل وحثت سلطات نيويورك على تقديم ⁠المسؤولين ​عن جريمة القتل إلى ​العدالة.

ووفقا لتقارير ووسائل إعلام محلية، تحقق شرطة نيويورك في واقعة ​القتل.