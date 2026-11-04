ترامب يمنح تأشيرة لوالدة صبي غاني قُـ تل في نيويورك لحضور جنازته

غادرت والدة صبي غاني قتل في نيويورك إلى الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، بعد تدخل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمنحها تأشيرة سفر لحضور جنازته.
ترامب يمنح والدة صبي تأشيرة دخول لأمريكا
وذكرت وزارة الخارجية الغانية في بيان صدر في 30 أكتوبر أن جافيتس فريمبونج، وهو فتى من غانا يبلغ من العمر 15 عاما، قتل بالرصاص على أيدي مسلحين مجهولين في 29 أكتوبر في حي برونكس بمدينة نيويورك، أثناء توجهه إلى المدرسة.
وأفادت وكالة أسوشيتد برس بأن فريمبونج كان يقيم مع والده في الولايات المتحدة بعد انتقاله من غانا إليها العام الماضي.
وجاء تدخل ترامب لمنح والدة الصبي، دوريس أدو جيامفي، تأشيرة دخول عقب مكالمة هاتفية مع رئيس بلدية نيويورك زهران مامداني، الذي طلب مساعدته للسماح لها بحضور جنازة ابنها برفقة أقاربها.
وقالت جيامفي لمسؤولي الشؤون الخارجية الذين رافقوها إلى المطار " أريد العدالة لابني.. هذا كل ما في الأمر".
وأضافت أنها كانت تأمل أن يدرس ابنها ليصبح طبيبا بعد انتقاله إلى الولايات المتحدة.
ودعت غانا إلى إجراء تحقيق شامل وحثت سلطات نيويورك على تقديم المسؤولين عن جريمة القتل إلى العدالة.
ووفقا لتقارير ووسائل إعلام محلية، تحقق شرطة نيويورك في واقعة القتل.