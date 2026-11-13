قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا تستهدف 15 سفينة تنقل أسلحة ومعدات عسكرية للقوات الأوكرانية
الداخلية تكشف تفاصيل جريمة غسل 10 ملايين جنيه
3 أهداف تفصل صلاح عن عرش منتخب مصر.. هل يحطم رقم حسام حسن أمام مالاوي؟
إعادة تدوير الزيوت المستعملة.. التخطيط تستعرض المشروعات الخضراء الذكية في مؤتمر المناخ بتركيا
عيار 21 بكام؟.. استمرار انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 13-11-2026
وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل لأمن العراق واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه
فلسطين تعرب عن تضامنها مع الإمارات إثر حادثٍ مروري بالفجيرة
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي شرق غزة
وزير الخارجية يبحث مع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام مستجدات القضية الفلسطينية
مستوطنون يطلقون الرصاص على قاطفي الزيتون في ببيت لحم
زلزال بقوة 4 درجات يضرب محافظة كوماموتو اليابانية
وزير الدولة للإنتاج الحربي ورئيس هيئة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يشهدان توقيع بروتوكول لتعزيز الشراكة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ثروته 138 مليار دولار.. كم سيخسر جنسن هوانج باستقالته من إنفيديا؟

جنسن هوانج
جنسن هوانج
خاطر عبادة

كشف تقرير لوكالة بلومبرج الأمريكية، أن جنسن هوانج، الرئيس التنفيذي السابق لشركة إنفيديا لصناعة الرقائق، سيفقد تعويضات الأسهم غير المستحقة، لكن ثروته الأساسية لم تتأثراستقالة مفاجئة في 12 نوفمبر.

 خسارة 108 مليون دولار فقط

وفقا لتقرير بلومبرج، أن جنسن هوانج عندما أُجبر على الاستقالة أمس الخميس، في أعقاب العديد من فضائح العلاقات خارج نطاق الزواج، سيخسر حوالي 108 ملايين دولار كتعويض عن حساب أسهمه غير الموحد، والذي يمثل 0.08% فقط من صافي ثروته، المقدرة بـ 138.4 مليار دولار، وفقاً لتقرير بلومبيرج.

سياسة الأسهم تنتهي بانتهاء الخدمة

وتوضح الوكالة أن سياسة التعويضات القائمة على الأسهم في الشركة تنتهي بمجرد انتهاء خدمة أحد كبار المديرين التنفيذيين. وكان هوانج يمتلك حوالي 346 ألف سهم، وكان من المقرر أن يحصل على ما يقارب 310 آلاف سهم من أسهم الشركة، شريطة أن يحقق أداءه أهدافاً محددة.

وول ستريت تتجاهل الرحيل.. والأسهم ترتف

عوعلى الرغم من التطورات غير المتوقعة في وول ستريت، تجاهل المستثمرون رحيل الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، وارتفعت الأسهم.ثروة بُنيت من الأسهم وليس الرواتبوبنى هوانج ثروته بشكل شبه كامل من أسهم شركة إنفيديا، بدلاً من اللجوء إلى آليات أخرى يستخدمها الرؤساء التنفيذيون الآخرون في هذا القطاع. 

وحتى الآن، يسيطر على ما يقارب 3.5% من أسهم التصويت، لكن دون أي امتيازات، لأن الشركة لا تملك سوى فئة واحدة من الأسهم.

15 مليون دولار نقداً في عامين

وعلى مدى العامين الماضيين، حصل على تعويض نقدي قدره 15 مليون دولار - أي 7.5 مليون دولار سنوياً - وهو مبلغ ضئيل مقارنة بصافي ثروته، التي انخفضت بمقدار 6.8 مليار دولار منذ استقالته. وقد حلت محله مؤقتاً كوليت كريس، التي كانت تشغل سابقاً منصب المدير المالي للشركة.

جنسن هوانج إنفيديا ثروة جنسن هوانج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال - أرشيفية

عالم زلازل: إسرائيل على أعتاب كارثة مدمرة

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 13 نوفمبر

محمد صلاح

تحدثت عنها ولم أكتبها.. خال محمد صلاح يتبرأ من التغريدة المثيرة للجدل ضد حسام حسن

سعر الذهب

سعر عيار الذهب 24 في الصاغة الآن

الدعاء

أفضل دعاء قبل صلاة الجمعة.. 10 كلمات لا ترد للمهموم وصاحب الحاجة

سعر أنبوبة البوتجاز

سعر أنبوبة البوتجاز اليوم الجمعة بعد قرار لجنة التسعير.. كم تبلغ؟

سعر الدولار

أعلى سعر دولار في البنوك الآن

حالة الطقس

ظاهرة جوية تضرب مصر 5 ساعات وتحذير عاجل للسائقين.. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

المسجد الحرام

خطيب المسجد الحرام: الإسلام أعظم نعمة من الله على البشرية

مسجد عمرو بن العاص

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد عمرو بن العاص بمحافظة القاهرة

المسجد النبوي

بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: براءة أحمد بن ماجد

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: التعاقب الوظيفي وعصر اللامركزية

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: اسم ثلاثي

المزيد