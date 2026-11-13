ثروته 138 مليار دولار.. كم سيخسر جنسن هوانج باستقالته من إنفيديا؟

كشف تقرير لوكالة بلومبرج الأمريكية، أن جنسن هوانج، الرئيس التنفيذي السابق لشركة إنفيديا لصناعة الرقائق، سيفقد تعويضات الأسهم غير المستحقة، لكن ثروته الأساسية لم تتأثراستقالة مفاجئة في 12 نوفمبر.

خسارة 108 مليون دولار فقط

وفقا لتقرير بلومبرج، أن جنسن هوانج عندما أُجبر على الاستقالة أمس الخميس، في أعقاب العديد من فضائح العلاقات خارج نطاق الزواج، سيخسر حوالي 108 ملايين دولار كتعويض عن حساب أسهمه غير الموحد، والذي يمثل 0.08% فقط من صافي ثروته، المقدرة بـ 138.4 مليار دولار، وفقاً لتقرير بلومبيرج.

سياسة الأسهم تنتهي بانتهاء الخدمة

وتوضح الوكالة أن سياسة التعويضات القائمة على الأسهم في الشركة تنتهي بمجرد انتهاء خدمة أحد كبار المديرين التنفيذيين. وكان هوانج يمتلك حوالي 346 ألف سهم، وكان من المقرر أن يحصل على ما يقارب 310 آلاف سهم من أسهم الشركة، شريطة أن يحقق أداءه أهدافاً محددة.

وول ستريت تتجاهل الرحيل.. والأسهم ترتف

عوعلى الرغم من التطورات غير المتوقعة في وول ستريت، تجاهل المستثمرون رحيل الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، وارتفعت الأسهم.ثروة بُنيت من الأسهم وليس الرواتبوبنى هوانج ثروته بشكل شبه كامل من أسهم شركة إنفيديا، بدلاً من اللجوء إلى آليات أخرى يستخدمها الرؤساء التنفيذيون الآخرون في هذا القطاع.

وحتى الآن، يسيطر على ما يقارب 3.5% من أسهم التصويت، لكن دون أي امتيازات، لأن الشركة لا تملك سوى فئة واحدة من الأسهم.

15 مليون دولار نقداً في عامين

وعلى مدى العامين الماضيين، حصل على تعويض نقدي قدره 15 مليون دولار - أي 7.5 مليون دولار سنوياً - وهو مبلغ ضئيل مقارنة بصافي ثروته، التي انخفضت بمقدار 6.8 مليار دولار منذ استقالته. وقد حلت محله مؤقتاً كوليت كريس، التي كانت تشغل سابقاً منصب المدير المالي للشركة.