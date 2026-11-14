محافظ أسوان يتابع رصف الطريق الدائرى لمحيط مسجد الطابية ومطلع حى الصداقة الجديدة

تابع المهندس عمرو لاشين، محافظ أسوان، جهود مديرية الطرق، بقيادة المهندس أحمد الملواني، لاستكمال تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى 2026/2027، بإجمالى أطوال تصل إلى 23 كم، وبتكلفة إجمالية تبلغ 110 ملايين و950 ألف جنيه، وذلك لتنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة عدد من الطرق والمحاور والشوارع بمختلف المراكز والمدن بما يسهم فى تحسين السيولة المرورية، وتيسير حركة المواطنين والمركبات، والارتقاء بالمظهر الحضاري.

رصف الطرق الداخلية وتحسين مستوى الخدمات

وفى هذا السياق، أوضح المهندس أحمد الملوانى أنه تم تنفيذ أعمال رصف الطريق الدائرى لمحيط مسجد الطابية بمسطح يصل إلى نحو 4 آلاف م2، بما يسهم فى تحسين حركة الانتقال والوصول إلى المنطقة، فضلاً عن الانتهاء من رصف مطلع حى الصداقة الجديدة بطول 1 كم وعرض 10 أمتار بتكلفة إجمالية بلغت نحو 7 ملايين جنيه.

استمرار تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية

وقال مدير عام مديرية الطرق إن هذه الأعمال تأتى ضمن خطة المديرية لاستكمال مشروعات الرصف وفقاً لتعليمات محافظ أسوان، بما ينعكس بالإيجاب فى رفع الكفاءة طبقاً للأولويات والاحتياجات الفعلية، مع مراعاة تحقيق الاستفادة المثلى من الاعتمادات المالية المخصصة، وتحسين جودة الطرق وتوفير بيئة آمنة وميسرة لمستخدميها.