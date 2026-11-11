أحمد موسى: إدراج كيانات إخوانية بقوائم الإرهاب بالنسبة لي نصر

اعتبر الإعلامي أحمد موسى أن قرار إدراج كيانات تابعة لجماعة الإخوان على قوائم الإرهاب يمثل «نصرًا ونصرة لما حدث في ثورة 2016»، مؤكدًا أنه يتابع ملف الجماعة منذ تسعينيات القرن الماضي.

وقال موسى، عبر قناة «صدى البلد»، إنه يتبنى ملف جماعة الإخوان منذ التسعينيات، مشيرًا إلى أنه سبق أن نشر معلومات عن الكيانات الإخوانية التي شملها القرار خلال عامي 2007 و2008.

وأضاف: «متبني ملف جماعة الإخوان من التسعينيات، وكنت نشرت هذه الكيانات الإخوانية في 2007 و2008، وقرار إدراجهم لقوائم الإرهاب بعتبره نصر، ونصرة لما حدث في ثورة 2016».