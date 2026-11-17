دخل التعاون بين شركة تويوتا اليابانية وشركة بوني إيه آي الصينية مرحلة جديدة، بعدما أعلنت الشركتان بدء التشغيل التجاري لسيارات الأجرة ذاتية القيادة bZ4X Robotaxi في مدينة غوانزو الصينية، في خطوة تستهدف تعزيز انتشار خدمات النقل الذكي وتوسيع أسطول المركبات العاملة بتقنيات القيادة الذاتية.

وأوضحت بوني إيه آي أن الطراز الجديد أصبح متاحا للركاب من خلال تطبيق PonyPilot، إلى جانب التطبيقات المصغرة التابعة للشركة على منصات إلكترونية صينية شهيرة، من بينها وي تشات وعلي باي، مع إمكانية طلب السيارة على مدار 24 ساعة.

ويأتي إطلاق الخدمة بعد إعلان الشركة في فبراير الماضي خروج أول سيارة من طراز bZ4X المزودة بتقنيات القيادة الذاتية من الجيل السابع من خطوط الإنتاج، وذلك بالتعاون مع تويوتا موتور الصين وشركة جي إيه سي تويوتا.

وتخطط الشركتان لنشر نحو ألف سيارة من هذا الطراز في عدد من المدن الصينية الكبرى، ضمن استراتيجية تستهدف زيادة حجم الأسطول وتوسيع نطاق خدمات النقل دون سائق، لكن لم يتم الكشف عن العدد الفعلي للسيارات التي بدأت العمل التجاري حتى الان.

ويمثل الطراز الجديد إضافة إلى مجموعة سيارات الأجرة ذاتية القيادة التابعة لبوني إيه آي، والتي تضم أيضا طراز أركفوكس ألفا T5 وطراز أيون V من الجيل الثاني، اللذين سبق أن أعلنت الشركة تشغيلهما لخدمة المستخدمين في مدن بكين وغوانزو وشنتشن.

ويعود التعاون بين بوني إيه آي وتويوتا إلى عام 2019، حيث عمل الجانبان على تطوير تقنيات القيادة الذاتية وتجهيز المركبات للعمل ضمن خدمات النقل الذكي، إلى جانب تطوير البنية التشغيلية اللازمة لإدارة الأساطيل.

وتعتمد سيارة bZ4X Robotaxi على نظام قيادة ذاتية من المستوى الرابع، وفقا لتصنيف جمعية مهندسي السيارات SAE، وهو المستوى الذي يسمح للسيارة بتنفيذ مهام القيادة دون تدخل بشري داخل نطاقات وظروف تشغيل محددة، لكنه لا يعني قدرتها على العمل بصورة مستقلة في جميع الطرق والظروف الجوية والمرورية.

ولم تقتصر التجهيزات على أنظمة القيادة الذاتية، إذ تشمل السيارة تقنيات لفتح الأبواب عبر البلوتوث، ومساعدا صوتيا، وأنظمة ترفيه، إلى جانب إمكانية التحكم في التكييف.

كما يتضمن التعاون بين الشركتين توفير خدمات الصيانة والشحن اللازمة لضمان استمرارية تشغيل الأسطول، وهو عنصر أساسي في نجاح خدمات سيارات الأجرة ذاتية القيادة.

ويعكس إطلاق الخدمة تصاعد المنافسة داخل السوق الصينية، التي أصبحت واحدة من أبرز ساحات تطوير واختبار تقنيات القيادة الذاتية، مع سعي الشركات إلى تحويل هذه التكنولوجيا من مرحلة التجارب إلى خدمات تجارية متاحة للجمهور.