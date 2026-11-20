كشف فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق، تفاصيل الاجتماعات التي عقدها عدد من رموز ونجوم النادي السابقين لمناقشة ملف تأسيس شركة الكرة، مؤكدًا أن الاجتماعات انتهت دون التوصل إلى قرار نهائي، في ظل وجود تحفظات على نسب المشاركة وصلاحيات المستثمرين.

وقال فاروق جعفر، خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة MBC مصر، إن اجتماعًا عُقد يوم الثلاثاء الماضي، سبقه اجتماع آخر يوم الثلاثاء الذي قبله، بحضور مجموعة كبيرة من نجوم الزمالك السابقين، واستمر نحو 3 ساعات لمناقشة ملف شركة الكرة.

وأوضح أن الاجتماع انتهى دون الوصول إلى قرار، مشيرًا إلى وجود تساؤلات بشأن إمكانية تأسيس الشركة من الأساس، ومدى إقناع نسب المشاركة المقترحة للأطراف المعنية، إلى جانب كيفية استفادة النادي من هذه الخطوة.

وأضاف أن أبرز النقاط التي جرى التأكيد عليها خلال المناقشات تتمثل في الحفاظ على هيكل نادي الزمالك وشخصيته وهويته، وعدم السماح لأي مستثمر بالسيطرة على قرارات النادي.

وتابع فاروق جعفر أن التصور المطروح لتوزيع نسب شركة الكرة كان يتضمن حصول الزمالك على 40%، مقابل 30% لمستثمر مصري و30% لمستثمر أجنبي، لكنه أبدى تحفظه على هذا التوزيع، موضحًا أن اتفاق المستثمرين معًا قد يمنحهما القدرة على اتخاذ القرارات رغم امتلاك النادي النسبة الأكبر منفردًا.

وأشار إلى أن نجوم الزمالك السابقين يتمسكون ببقاء القرار داخل النادي، وألا تكون الكلمة النهائية لأي مستثمر، مع ضرورة الفصل بين القرارات المتعلقة بفريق كرة القدم والقرارات الخاصة بالنادي بشكل عام.

وفي سياق آخر، تحدث فاروق جعفر عن ملف نجوم الزمالك السابقين وظروفهم المعيشية والصحية، موضحًا أن الكابتن حلمي كان حاضرًا في الاجتماع، وأشار إلى أن اللاعبين الذين اعتزلوا أو ابتعدوا عن النادي لا يحتاجون إلى المستشفى أو المساعدات المادية بالشكل الذي جرى الحديث عنه في الاجتماع الأول.

وأكد أن هذا الطرح تسبب في استياء بعض اللاعبين السابقين، قائلًا إن نجوم الزمالك قادرون على مساعدة زملائهم الذين يمرون بظروف صعبة، دون انتظار تدخل أي طرف آخر.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن نجوم الزمالك السابقين اعتادوا الوقوف بجانب زملائهم في الأوقات الصعبة، وأنهم لا يرغبون في تحويل هذا الملف إلى وسيلة للمساومة.