بذور الشيا غنية بالألياف والبروتين، وقد تساعد في استقرار مستويات السكر في الدم، تناولها بانتظام قد يساعد في منع ارتفاعات السكر المفاجئة في الدم

كيف تساعد بذور الشيا على استقرار نسبة السكر في الدم؟

تساعد بذور الشيا في الحفاظ على توازن نسبة السكر في الدم .

تحتوي على الألياف والبروتين والدهون الصحية ، مما يساعد على المساهمة في استقرار مستويات السكر في الدم.

كما إن الألياف الموجودة في بذور الشيا غير قابلة للذوبان في الغالب وتمتص كمية كبيرة من الماء، على غرار قشور السيليوم، هذا الملمس الشبيه بالهلام يبطئ من سرعة امتصاص السكر".

كما إن كلاً من البروتين والألياف الموجودة في الأطعمة تساعد على إبطاء عملية الهضم وتساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول.

كما إن إبطاء عملية الهضم يعني أن الكربوهيدرات الموجودة في البذور يتم إطلاقها في مجرى الدم ببطء أكبر، مما يساعد على منع أي ارتفاع مفاجئ في نسبة الجلوكوز في الدم ".

هل يمكن لبذور الشيا أن تساعد في خفض نسبة السكر في الدم مع مرور الوقت

تشير بعض الدراسات إلى أن بذور الشيا ليس لها تأثير يُذكر على مستوى السكر في الدم على المدى الطويل، بينما تشير دراسات أخرى إلى أن تناولها بانتظام يمكن أن يخفض مستويات السكر في الدم بعد الوجبات .

إذا كنت تتناول بذور الشيا بانتظام، فاحذر مما تخلطه بها، قد تتسبب المحليات وبعض أنواع الحليب في ارتفاع مفاجئ في مستوى السكر في الدم.

إذا تم تناول بذور الشيا مع الكربوهيدرات البسيطة ، مثل تلك الموجودة في العسل أو السكر، فسيكون هناك ارتفاع في نسبة السكر في الدم بسبب السكر الموجود في الطعام".

ومع ذلك، يمكن لبذور الشيا أن تقلل من التأثير مقارنة باستهلاك السكر وحده

هل لها فوائد صحية أخرى؟

إلى جانب الألياف والبروتين، توفر بذور الشيا العناصر الغذائية والفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم والفيتامينات A وD وE وK وB والأحماض الدهنية الأساسية أوميغا 3 النباتية .

على الرغم من أن الأحماض الدهنية أوميغا 3 قد لا تؤثر بشكل مباشر على مستويات الجلوكوز في الدم، إلا أنها دهون صحية للقلب يجب على الكثير منا أن يهدف إلى استهلاك المزيد منها".

بذور الشيا خالية من الغلوتين بشكل طبيعي وغنية بمضادات الأكسدة .

كما إن أحماض أوميغا 3 ومضادات الأكسدة يمكن أن تساعد في تقليل الالتهاب وخفض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، بما في ذلك مرض السكري