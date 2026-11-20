الخبز يعد من أوائل الأطعمة التي يستبعدها الناس من نظامهم الغذائي عند القلق بشأن ضبط مستوى السكر في الدم، ولكن ليس بالضرورة أن يكون كذلك، فنوع الخبز الذي تتناوله، وطريقة صنعه، وما تتناوله معه، هي أهم العوامل المؤثرة على مستوى السكر في الدم وصحتك العامة

- خبز القمح الكامل

لا تتساوى جميع أنواع خبز “القمح الكامل”، يُعدّ الخيار الأمثل لضبط مستوى السكر في الدم هو خبز الحبوب الكاملة بنسبة 100%، المصنوع من حبوب كاملة أو معالجة بشكل طفيف، مثل الشوفان أو الشعير أو حبوب القمح، تستغرق هذه الحبوب الكاملة وقتًا أطول للهضم في الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى إطلاق تدريجي للجلوكوز (السكر) في مجرى الدم.

- خبز العجين المخمر

يُصنع خبز العجين المخمر الحقيقي من خلال عملية تخمير بطيئة باستخدام البكتيريا الطبيعية والخميرة البرية، يساعد هذا التخمير على تكسير بعض الكربوهيدرات، وقد يُحسّن حساسية الأنسولين (مدى استجابة الجسم للسكر في الدم) ويُبطئ امتصاص الجلوكوز (مما يحد من ارتفاعات سكر الدم)، تشير العديد من الدراسات إلى أن خبز العجين المخمر يُسبب ارتفاعًا أقل في سكر الدم مقارنةً بالخبز الأبيض العادي

- خبز الحبوب

يجمع خبز الحبوب المتعددة مع الحبوب الكاملة بين الحبوب الكاملة والبذور، مثل بذور الكتان والشيا وعباد الشمس واليقطين.ط، توفر هذه البذور دهونًا صحية وأليافًا وبروتينًا، مما يساعد على إبطاء امتصاص الكربوهيدرات، ينتج عن هذا المزيج استجابة أكثر توازنًا لمستوى السكر في الدم مقارنةً بالخبز المكرر

- خبز الشوفان أو الشعير

الشوفان والشعير غنيان بالبيتا جلوكان ، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان التي تُشكّل مادة هلامية في الأمعاء وتُبطئ امتصاص السكر في مجرى الدم، وهذا ما يجعل الخبز المصنوع من الشوفان أو الشعير الحقيقي مفيدًا بشكل خاص للأفراد الذين يسعون إلى تثبيت مستويات الجلوكوز في الدم