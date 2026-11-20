أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، خلال حفل ختام دورته السابعة والأربعين، نتائج جوائز المسابقة الدولية، التي ضمت لجنة تحكيم نخبة من أبرز الأسماء السينمائية الدولية، برئاسة المخرج المغربي نبيل عيوش، وعضوية كل من: المخرج أمير فخر الدين (ألمانيا، لبنان، سوريا)، والمخرج وكاتب السيناريو عمرو عرفة (مصر)، والممثلة فان بينجبينج (الصين)، والمخرجة لورا فونديل (بلجيكا)، ومدير التصوير مصطفى فهمي (مصر)، ومصمم الصوت بول ديفيز (المملكة المتحدة).



وجاءت نتائج المسابقة الدولية على النحو التالي:

جائزة هنري بركات لأفضل مساهمة فنية، والتي مُنحت مناصفة بين ماريوس باندورو عن التصوير، وهندريك فان كيتس عن تصميم المناظر، عن فيلم «هيسل 85».



جائزة أفضل ممثلة، ذهبت إلى فاليري باخنر عن دورها في فيلم «أربعة ناقص ثلاثة»، إخراج أدريان جويجينجر.



جائزة أفضل ممثل في دور ثانٍ، ذهبت إلى روبرت شتادلُوبر عن دوره في فيلم «أربعة ناقص ثلاثة»، إخراج أدريان جويجينجر.

جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو، ذهبت إلى ليلى المراكشي ودلفين أجو عن فيلم «الفراولة».



جائزة الهرم البرونزي – جائزة لجنة التحكيم الخاصة، وقيمتها 3000 دولار أمريكي، ذهبت إلى فيلم «البرانية»، إخراج أشجان الهمص.

جائزة الهرم الفضي لأفضل مخرج، وقيمتها 5000 دولار أمريكي، ذهبت إلى المخرج رودي روزنبرج عن فيلم «كلمات الحب».

جائزة الهرم الذهبي لأفضل فيلم، وقيمتها 7000 دولار أمريكي، والتي تُمنح للمنتج، ذهبت إلى فيلم «أربعة ناقص ثلاثة»، إخراج أدريان جويجينجر.



عن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

تأسس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام ١٩٧٦، ويُقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ويُعد أحد أعرق المهرجانات السينمائية في العالم العربي وأفريقيا. ويحظى المهرجان بالاعتماد الرسمي من الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام (FIAPF)، بوصفه المهرجان الوحيد في العالم العربي وأفريقيا الحاصل على هذا الاعتماد ضمن المهرجانات السينمائية الدولية التنافسية من الفئة (A).



ويمثل المهرجان منصة مهمة لتقديم أحدث التجارب السينمائية من مختلف أنحاء العالم، ودعم صناع الأفلام والمواهب الجديدة، وتعزيز الحوار الثقافي والفني بين السينمائيين والجمهور، إلى جانب دوره في دعم صناعة السينما من خلال البرامج والملتقيات والأنشطة المهنية المتخصصة.