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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمدى 775 كم .. BYD تطلق سيل 07 الجديدة

بي واي دي سيل 07 الجديدة
بي واي دي سيل 07 الجديدة
إبراهيم القادري

كشفت شركة بي واي دي عن طرازها الجديد بي واي دي سيل 07 ، وتنتمي سيل 07 لفئة السيارات السيدان الفاخرة، وتمتلك تصميم عصري وجذاب .

سيارة بي واي دي سيل 07 الجديدة 

وظهرت سيارة بي واي دي سيل 07  بنسختين منها واحدة كهربائي بالكامل، والثانية هجين قابل للشحن الخارجي DM-i.

أبعاد بي واي دي سيل 07

سيارة بي واي دي سيل 07 الجديدة 

تتوافر سيارة بي واي دي سيل 07 في سوق السيارات بطول 508 مم، وعرض 196 مم، وارتفاع 1495 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 296 مم .

محرك بي واي دي سيل 07

تستمد سيارة بي واي دي سيل 07 قوتها من بطارية بليد من الجيل الثاني سعة 76.744 كيلوواط ساعة، ويمكنها قطع مسافة 775 كم/ساعة، بزيادة 70 كم على الطراز الذي أطلقته سابقا .

سيارة بي واي دي سيل 07 الجديدة 

ويمكن شحن بطارية بي واي دي سيل 07 من 10% إلى 97% خلال تسع دقائق، وبها مضخة حرارية للمساعدة في إدارة الحرارة بكفاءة.

سيارة بي واي دي سيل 07 الجديدة 

وينتج المحرك الخلفي بـ سيارة بي واي دي سيل 07 قوة 329 حصان، وعزم دوران 365 نيوتن/ متر، وتتسارع من السكون إلى 100 كم/ساعة في مدة 5.5 ثانية، أسرع بثانية من سابقتها، وتصل سرعتها القصوى إلي 240 كم/ساعة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سيارة بي واي دي سيل 07 الجديدة 

وتقدم النسخة الثانية من سيارة بي واي دي سيل 07 ببطارية سعة 38 كيلوواط/ ساعة توفر مدى كهربائي يصل إلي330 كم/ساعة، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وبها قوة 154 حصان، وتتسارع  من 0-100 في مدة 7.7 ثانية، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك .

مواصفات بي واي دي سيل 07

زودت سيارة بي واي دي سيل 07 بالعديد من المميزات من ضمنها، إضاءة نهارية رفيعة، وبها مصابيح أمامية مدمجة في الصداد، وبها شريط إضاءة خلفي ممتد، ويقترب شكلها من Seal 08، وتتوافر بـ ستة ألوان تشمل الأخضر والوردي والبنفسجي والفضي والأبيض والأسود.

بي واي دي السيارات السيدان الفاخرة هجين قابل للشحن بي واي دي سيل 07 محرك بي واي دي سيل 07 مواصفات بي واي دي سيل 07 سيل 07 السيارات السيدان

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