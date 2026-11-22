التقى السفير مهند العكلوك، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى جامعة الدول العربية، بالسفير عبدالعزيز بن عبدالله المطر، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى الجامعة العربية، وذلك في مقر الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية بالقاهرة.

وتناول اللقاء تنسيق العمل بين البعثتين الدائمتين لتعزيز التعاون الثنائي في سبيل متابعة تنفيذ قرارات جامعة الدول العربية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ولا سيما في ظل استمرار جرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهير العرقي التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني.

دعم القضية الفلسطينية

كما أطلع السفير العكلوك نظيره السعودي على جهود الجامعة العربية لتفعيل الآلية التنسيقية الطوعية لتمويل ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مدينة القدس، بما يسهم في تعزيز صمود المقدسيين في مدينتهم.

ومن جانبه، أكد المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية دعم بلاده الدائم للقضية الفلسطينية ومساندتها لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

حضر اللقاء من مندوبية دولة فلسطين المستشار الأول الدكتور رزق الزعانين، والسكرتير الثالث ماهر أسامة مسعود، ومن الوفد الدائم للمملكة العربية السعودية كلٌ من السيد مشهور الوتيد، والسيد بدر أبو ثنين.